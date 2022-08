Tiara Eve RIlis Single Baru tentang Mencintai Diri Sendiri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tentang Tiara Eve

(ASA)

Tiara Eve merilis single baru berjudul "No Body," di bawah label barunya, Sinjitos Collective."Aku berharap lagu ini bisa dinikmati setiap hari oleh orang-orang untuk meningkatkan rasa positif saat mereka merasa down," ujar Tiara, dilansir dari keterangan pers.Menurut Tiara, lagu ini memberi pesan betapa pentingnya mencintai diri sendiri dengan cara yang sederhana dan menyenangkan."Kuncinya adalah jika Anda ingin menarik cinta dari luar, Anda harus mencintai diri sendiri yang memancarkan pada cinta eksternal," lanjut Tiara.Single ini diproduseri oleh Joseph Saryuf dari Sinjitos Collective. Menurut pria yang akrab dipanggil iyub itu, tak sulit untuk mengarahkan Tiara dalam memproduksi lagu ini.“Simple banget, Tiara sudah tahu dari awal apa yang diinginkannya, memberikan brief dan referensi yang dia inginkan — Afro Beat, Afro Pop,” kata Iyub.Tumbuh besar dengan musik ‘90s RnB, pengaruh musik MTV era ‘90-an serta warna Afrobeat dan Afro-Amerika terasa kental pada karya musik Tiara yang sangat menggemari Black music. Beberapa inspirasi terbesarnya termasuk nama-nama seperti J-Lo, Burna Boy, Davido, Vybz Kartel, Wizkid, dan Torey Lanez. Tiara pun mengagumi musisi-musisi yang menyanyikan lagu dengan lirik berbahasa Inggris dengan aksen lokal mereka masing-masing, menampilkan rasa percaya diri yang selaras dengan semangat self-love khas lagu ini.Belajar menjadi DJ secara otodidak di usia muda, konsistensi Tiara dalam karirnya di industri musik tersebut patut diacungi jempol. Dengan dirilisnya “No Body,” Tiara membuka jalan untuk mewujudkan mimpi masa kecilnya menjadi penyanyi dan mengawali babak baru dalam perjalanan karirnya yang panjang. Nantikan karya-karya terbaru Tiara yang akan datang via Sinjitos Collective.Tumbuh di Jakarta, Indonesia, Tiara Eve adalah salah satu DJ perempuan papan atas di kota asalnya tersebut. Tiara Eve tak asing dengan panggung-panggung besar, dengan pengalaman menggebrak panggung DWP (Djakarta Warehouse Project), UMF (Ultra Music Festival) dan berbagai penampilan di kota New York, Washington DC, Seoul, Singapura hingga Kuala Lumpur, serta di kota-kota lain di Indonesia.Dengan ragam style mulai dari Moombahton, Hip Hop, House, Electro dan banyak lagi, Tiara Eve menjadi salah satu DJ yang paling diminati dan menguasai skena kehidupan malam Indonesia. Pada 2008 dan 2009, Tiara dianugerahi penghargaan REDMA Female DJ of the Year.