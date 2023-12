Lirik Lagu Natal 'Feliz Navidad' dan Terjemahannya

baca juga: Raffi Ahmad Buka Resort Mewah di Gunung Kidul

Berikut lirik dan terjemahan dari lagu Feliz Navidad:



Lagu yang populer saat perayaan Hari Natal salah satunya ialah "Feliz Navidad". Lagu itu ditulis oleh Jose Feliciano pada tahun 1970.Kata “Feliz Navidad” merupakan ungkapan yang diambil dari bahasa Spanyol, yang berarti “selamat natal” dan kata “Próspero año y felicidad” berarti "sebuah tahun yang sejahtera dan penuh kebahagiaan".Perayaan hari besar bagi umat Kristen harus diikuti dengan pendalaman makna dan mengalir dalam setiap sendi kehidupan. Hal itu juga tertuang dalam lirik lagu ini yang mengandung pesan rohani.Feliz Navidad, (selamat natal)Feliz Navidad, (selamat natal)Feliz Navidad, próspero año y felicidad (selamat natal, selamat tahun baru dan kebahagiaan)Feliz Navidad, (selamat natal)Feliz Navidad, (selamat natal)Feliz Navidad, próspero año y felicidad (selamat natal, selamat tahun baru dan kebahagiaan)[Chorus]I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)From the bottom of my heart. (dari lubuk hatiku)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)From the bottom of my heart. (dari lubuk hatiku)[Verse]Feliz Navidad, (selamat natal)Feliz Navidad, (selamat natal)Feliz Navidad, próspero año y felicidad. (selamat natal. Selamat tahun baru dan kebahagiaan)Feliz Navidad, (selamat natal)Feliz Navidad, (selamat natal)Feliz Navidad, próspero año y felicidad. (selamat natal. Selamat tahun baru dan kebahagiaan)[Chorus]I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)From the bottom of my heart. (dari lubuk hatiku)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)I wanna wish you a Merry Christmas, (saya ingin mengucapkan selamat natal)From the bottom of my heart. (dari lubuk hatiku)