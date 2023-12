Berikut lirik lagu White Christmas – Bing Crosby



Advertisement

(ELG)

Lagu "White Christmas" merupakan lagu populer yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Amerika Serikat, Bing Crosby untuk merayakan Hari Natal yang jatuh setiap tanggal 25 Desember. Bing Crosby pertama kali membawakan lagu tersebut pada tahun 1942 dalam film Holiday Inn. Lagu tersebut berdurasi 2 menit 25 detik yang tergabung dalam album Holiday Inn (original Motion picture Soundtrack)."White Christmas" tercatat dalam Guinness World Records sebagai single terlaris di dunia dengan total penjualan 50 juta kopi pada tahun 2012.I'm dreaming of a white ChristmasJust like the ones I used to knowWhere the tree tops glistenAnd children listenTo hear sleigh bells in the snowI'm dreaming of a white ChristmasWith every Christmas card I writeMay your days be merry and brightAnd may all your Christmases be whiteI'm dreaming of a white Christmasjust like the ones I used to knowWhere the tree tops glistenAnd children listenTo hear sleigh bells in the snowI'm dreaming of a white ChristmasWith every Christmas card I writeMay your days be merry and brightAnd may all your ChristmasesMay all your ChristmasesMay all your Christmases be whiteI'm dreaming of a whiteChristmas with youJingle Bells all the way, all the way