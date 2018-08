Daftar Lengkap Penampil Synchronize Festival 2018

Perhelatan musik tahunan terbesar di Indonesia Synchronize Festival akan dihelat. Pihak promotor akhirnya mengumumkan daftar lengkap penampil beserta jadwal selama tiga hari gelaran berlangsung.Melansir akun Instagram Synchronize Festival, total ada 114 penampil yang memeriahkan acara. Dalam pengumuman terakhir, Mondo Gascaro, NonaRia, Hivi, Vira Talisa, Candra Darusma & Friends, Sisitipsi, Daramuda Project, Polkawars dan Seringai menggenapi para penampil yang terlebih dulu diumumkan.Bisa dibilang, daftar penampil dalam Synchronize Festival kali ini dimeriahkan oleh beberapa musisi dari latar belakang era berbeda. Seperti dari dekade 70-an, 80-an, 90-an hingga memasuki era milenium 2000-an.Untuk hari pertama pada Jumat, 5 Oktober 2018 akan dimeriahkan oleh Danilla, Burgerkill, Daramuda Project, Dipha Barus, Endank Soekamti, Fiersa Besari, Ghoss, JBF Trio, Jiung, Koil, Lightcraft, Maliq & D'Essentials, Mesin Tempur, Midnight Runners, Mooner, Naif, Negative Lovers.Selain itu, ada Oom Leo Berkaraoke, Payung Teduh, Pure Saturday, Reality Club, Rock N Roll Mafia, Sentimental Moods, Sore, SRXBS, Steven & Coconuttreez, Stange Fruit, Sunmatra, Texpack, The Adams, The Upstairs dan Vira Talisa.Pada hari kedua, Sabtu, 6 Oktober 2018 turut dimeriahkan Bonita & The Hus Band, 70s OC, Begundal Clan, Club Eighties, Damascus, Dead Vertical, Diskoria, Down For Life, Feast, Future Collective, Goodnight Electric, Grrrl Gang, Hivi, ILP, Jason Ranti, Kunto Aji, Manjakani, Mocca, Murphy Radio, NDXAKA.Masih di hari kedua akan diisi oleh; Orkes Moral Pancaran Sinar Petromaks, Pelteras, Peonies, Pijar, Project Pop. Ras Muhamad, Revenge The Fate, Rhoma Irama & Soneta, Straight Answer, The Cat Police, The Panas Dalam, Tohpati Ethnomission, Videostarr, Westjamnation dan Zat Kimia.Sementara di hari terakhir pada Minggu, 7 Oktober 2018 akan ditutup oleh Bam Mastro, Anti Squad, Barasuara, Candra Darusman & Friends, Deredia, Diskopantera, Dubyouth, Endah N Rhesa, Fourtwnty, FSTVLST, Godbless, It's Different Class, Iwa K, Javabass Soundsystem, Joni Agung & Double T, Ubiet & Kroncong Tenggara, Logic Lost, Manumata, Mondo Gascaro, Musicater,Selanjutnya ada kasidah Nasida Ria, NonaRia, Nosstress, NOXA, Padi Reborn, Pee Wee Gaskins, Polkawars, Ramengvrl, RAN, Rocket Rockers, SATCF, Scared of Bums, Seek Six Sick, Shaggydog, Something Wrong, Southern Beach Terror, Superman Is Dead, Tarrkam, The Paps, The Sastro, Tigapagi serta White Shoes and the Couples Company.Tiga hari perhelatan Synchronize Festival akan dihelat di Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Untuk tiket dapat diakses melalui laman www.synchronizefestival.com.(ELG)