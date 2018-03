Baru Diresmikan, Patung David Bowie Dirusak

Kurang dari 48 jam diresmikan, patung musisi legendaris David Bowie di Aylesbury dirusak oleh pihak tak bertanggung jawab. Pengrusak menorehkan cat semprot bertuliskan "Feed the homeless first" di bawah patung Bowie. Hal ini disadari pihak terkait pada Senin malam, 26 Maret 2018.Patung ini baru diresmikan pada Minggu, 25 Maret 2018 oleh vokalis band rock asal Inggris Marillion, Steve Hogarth. Kabar perusakan patung tersebut ditanggapi miris oleh Hogarth."Berat rasanya dan merasa putus asa ketika mendengar bahwa dalam waktu 48 jam seseorang merusak patung ganda David Bowie karya Andrew Sinclair," kata Hoghart dikutip dari laman The Guardian."Memalukan, semoga ini bisa dibersihkan. Semoga karya seni yang luar biasa ini menjadi alasan orang untuk berkunjung ke Aylesbury di tahun-tahun ke depan," lanjutnya.Pengerjaan patung tersebut didanai melalui hibah dana dan kampanye crowdfunding senilai 100 ribu poundsterling atau sekitar Rp1,9 miliar yang digagas promotor musik David Stopps. Menurutnya, patung tersebut merupakan karya seni publik. Sehingga, pelaku perusak karya akan terus dicari."Ada kamera 24 jam di atasnya, sehingga siapapun pelakunya akan tertangkap kamera," papar Stopps.Bekas cat semprot tersebut dikabarkan mulai dibersihkan pada Selasa pagi kemarin.David Bowie pertama kali beraksi dengan nama panggung Ziggy Stardust di Friars Aylesbury pada Juli 1972. Patung tersebut menampilkan beberapa persona musik Bowie dengan inkarnasi Stardust pada bagian tengah.(ASA)