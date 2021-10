Adele Sebut Album Barunya sebagai Surat untuk Sang Buah Hati

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Untuk pertama kalinya, Adele membahas soal album keempatnya yang bertajuk 30. Album ini disebut Adele merupakan sebuah surat kepada sang anak dan naik-turun perjalanan emosinya."Saya harus mempersiapkan diri untuk menjadi terkenal lagi, yang terkenal, saya tidak begitu suka," ujar Adele dilansir Variety pada Jumat.Dalam lima tahun terakhir, pelantun "Hello" itu menikah dan membesarkan putranya Angelo. Kini ia telah bercerai dengan mantan suaminya, Simon Konecki.Adele mengatakan album baru menjelaskan perubahan hidupnya, tetapi pada akhirnya ini merupakan sebuah surat untuk putranya yang sekarang berusia 9 tahun."Anak saya punya banyak pertanyaan. Pertanyaan yang sangat bagus, pertanyaan yang benar-benar polos, yang saya tidak punya jawabannya seperti, 'mengapa tidak bisa hidup bersama?' Saya hanya merasa ingin menjelaskan kepadanya, melalui rekaman ini," kata Adele."Ketika dia masuk usia dua puluhan atau tiga puluhan, dia akan mengerti siapa saya dan mengapa saya secara sukarela memilih untuk menghancurkan seluruh hidupnya demi mengejar kebahagiaan saya sendiri. Hal itu terkadang membuatnya sangat tidak senang dan itu adalah luka nyata bagi saya yang saya tidak tahu apakah saya bisa menyembuhkannya," lanjutAdele.Adele menikah pada 2018 ketika berusia 30 tahun dan mengatakan bahwa album mendatang berisi tentang perjalanan putus cinta dan bangkit.Adele juga menjelaskan apa yang dia harapkan di album 30 dan membandingkannya dengan dua album laris sebelumnya. Pada album 21, dia mengaku tidak terlalu mengingatnya, hanya saja saat itu dia benar-benar merasa sedih.Di album 25, Adele menjadi lebih sadar karena baru menjadi ibu baru. Ia tahu apa yang orang inginkan dan tidak inginkan dari musiknya."Tapi dengan yang ini (30), saya membuatnya dengan sangat sadar dan untuk pertama kalinya dalam hidup, saya menyadari apa yang saya inginkan," ujar pelantun "Someone Like You" itu.Di album terbaru mendatang, Adele bekerja sama dengan Greg Kurstin, musisi yang membantunya dalam pembuatan 25. Ada juga nama seperti Max Martin, Inflo serta Ludwig Goransson, pemenang Academy Award untuk skoring Black Panther. Tidak ada musisi tamu atau kolaborasi dalam album tersebut.Adele menyebutkan bahwa album 30 merupakan sebuah rollercoaster emosinya."Saya merasa seperti album ini adalah penghancuran diri, kemudian refleksi diri dan kemudian semacam penebusan diri. Tapi saya merasa siap, saya benar-benar ingin orang-orang mendengar cerita dari sisi saya kali ini," kata Adele.Single perdana Adele "Easy On Me" yang diambil dari album barunya akan dirilis pada 15 Oktober.