Adhitia Sofyan Hadirkan Cerita Unik Penggemar di Album Songs From Your Stories

Setelah merilis "Standing Tall" di awal tahun, penyanyi dan penulis lagu, Adhitia Sofyan kembali menghadirkan lagu berjudul "Stay In My Room" pada 24 November 2021.Lagu itu ia rilis bersamaan dengan tujuh lagu lainnya dalam album terbaru Songs From Your Stories (2021). Ini adalah album yang cukup spesial apabila dibandingkan dengan album-album Adhitia Sofyan sebelumnya. Pasalnya, dalam album ini, Ia mencoba untuk menyampaikan cerita-cerita hidup beberapa pendengarnya dalam bentuk lagu.Sebelumnya, sudah ada tiga lagu yang telah dirilis sebagai single dari 2020 sampai 2021. Ketiga lagu itu adalah "Little Sister", "Orchid Garden", dan "Standing Tall".Selanjutnya, ada lima buah lagu baru yang dirilis bersamaan pada tanggal 24 November 2021 dalam bentuk full album termasuk lagu "Stay In My Room".Proses pembuatan lagu "Stay In My Room" berawal dari ajakan Adhitya Sofyan kepada para pendengarnya untuk menceritakan pengalaman apapun yang pernah mereka alami lewat Fitur Instagram Story. Kemudian dari beberapa kisah, dipilihlah tiga pendengar untuk bercerita di sesi Instagram Live yang diadakan Adhitya selama beberapa minggu. Dari beberapa cerita dipilihlah satu kisah yang unik untuk diangkat menjadi sebuah lagu.Lagu "Stay In My Room" bercerita mengenai pengalaman seorang bernama Dede dari Bekasi dan keadaannya yang masih belum memiliki kamar sendiri di umur 27 tahun. Ia masih tidur bersama orang tua dan kakaknya.Dede akhirnya mendapatkan titik terang pada saat temannya menawarkan sebuah ruangannya yang tak terpakai. Akhirnya Dede mendapatkan sebuah kamar sendiri yang merupakan impiannya.Cerita sederhana ini dibalut dengan lirik berbahasa inggris yang unik dan menarik ala Adhitia Sofyan. Sebuah lagu dengan tempo sedang dan simple berdampingan dengan reff bernuansa gembira. Balutan gitar dan melodi yang sederhana ikut menyelimuti lagu ini dengan sangat apik.Album Songs From Your Stories sudah bisa diakses dan dinikmati di semua platform digital mulai 24 November 2021. Selain "Stay In My Room", album ini juga berisi empat lagu baru dengan judul "Walls", "Hantu", "Sampai Ke Awan" dan "Jarak".