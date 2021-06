Lagu Baru Rich Brian Angkat Kisah Anak Indonesia di AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rapper Rich Brian dan penyanyi NIKI bersama pendatang baru Warren Hue merilis single terbaru mereka "California" yang merupakan bagian dari album kolaborasi Head In The Clouds lll label musik 88rising."Lagu ini bercerita tentang tiga anak Indonesia yang berhasil mengejar impiannya. Entah itu akting, ilmuwan atau arsitek atau keduanya, semuanya bisa dicapai," kata Rich Brian dalam keterangannya pada Minggu.Rich Brian melanjutkan bahwa dia, NIKI dan Warren Hue sama-sama sedang merintis karier di California AS, yang datang dengan pasang surut."Senang sekali mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan sesama orang Indonesia Rich Brian & Warren Hue. Dari segi penulisan lagu, itu adalah pertemuan paling organik di antara kami bertiga. Semoga kalian menikmatinya!" kata NIKI.Sementara itu Warren Hue mengatakan, dia ambil bagian dalam menulis "California" dengan lirik-lirik tentang realitas menjadi orang Asia di Amerika."Bagaimana saya melihat California secara keseluruhan," kata Warren Hue. "Proses pembuatan lagu ini menarik karena menunjukkan perspektif tiga orang Indonesia berbicara tentang Amerika dan itu pasti sebuah proyek yang menyenangkan."Perilisan single pada Jumat (28/5) disertai dengan video musik yang disutradarai oleh Jason Ano yang menggabungkan cuplikan candid dari tiga transplantasi Indonesia bersama dengan sketsa intim kehidupan di pinggiran kota California, dan sekilas tentang Asia-Amerika.Album Head In The Clouds III sendiri adalah tahap berikutnya dari seri album ikonik yang menampilkan artis 88rising dan penampil istimewa dari Timur ke Barat.Proyek itu akan membawa pendengar dari seluruh dunia ke dalam pengalaman diaspora Asia melalui lensa universal - lagu cinta, refleksi diri, dan rindu akan rumah tentang menang atas keraguan diri dan terjebak di antara dua dunia.Dengan gitar akustik yang menyedihkan dan produksi musik lembut dari Wallis Lane, Jack LoMastro, dan Jacob Ray, "California" adalah pengantar yang menarik untuk seri Head In The Clouds berikutnya.(ASA)