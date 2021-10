Pedal Gitar Spesial Aria Baron Dilelang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kepergian Aria Baron membuat keluarga dan kerabat memberikan penghormatan khusus untuk mantan gitaris band GIGI itu. Sebelum meninggal, Baron rupanya sempat menggarap proyek membuat pedal gitar bersama pemilik dari toko musik Hari Hari musik, Arifin Zhang.Baron dan Arifin telah membuat prototype overdrive guitar pedal. Namun, Baron terlebih dahulu berpulang sebelum dapat menyelesaikan proyek tersebut.Arifin yang awalnya terpukul atas kepergian sahabatnya, akhirnya bangkit dan melanjutkan proyek pedal gitar tersebut. Pedal gitar Baron diperkenalkan pada Selasa, 12 Oktober 2021.Terdapat tiga seri pedal gitar yang diperkenalkan di hadapan publik. Pertama, 001 H yang dipersembahkan untuk mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono. Selanjutnya 001 F (Family) yang dipersembahkan untuk istri Baron, Febri dan keluarga.Terakhir, 001 khusus untuk lelang. Febri dan Arifin menyatakan bahwa alasan pedal gitar ini dilelang adalah atas dasar keinginan almarhum untuk memberikan dampak positif kepada para musisi Indonesia.Pedal gitar ini memiliki tiga kalimat yang tertulis di bagian atasnya, yaitu Dedicated to Our Beloved – Aria Baron Suprayogi, Don’t Cry Because It Happened (Kalimat kesukaan Febri yang dikutip dari Dr. Seuss), Serta kalimat yang seringkali disebutkan oleh Aria Baron "Lope You Bah!"Pelelangan akan diadakan secara virtual pada hari Sabtu, 16 Oktober 2021 pukul 19.00 WIB. Mereka yang berminat mengikuti lelang dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir yang dapat diakses pada link: https://l.youb.id/BaronPedal sebelum 14 Oktober 2021.