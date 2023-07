The Adams Tampil Akapela dalam Konser Rimpang - Efek Rumah Kaca

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup rock The Adams jadi tamu spesial dalam konser Rimpang dari Efek Rumah Kaca (ERK), yang digelar di Tennis Indoor Senayan, pada Kamis, 27 Juli 2023. Tampil jelang akhir konser, The Adams membawakan "Cinta Melulu" secara akapela."Kami akan membawakan lagu yang pernah kami bawakan secara kolaborasi dengan ERK waktu di Bandung dulu," kata gitaris The Adams, Saleh Husein.Penampilan The Adams secara akapela dalam konser Rimpang sangat menarik, membuat lagu "Cinta Melulu" terdengar berbeda. Para penonton pun turut menyemarakkan aksi akapela itu dengan paduan suara massal dengan suara yang sangat kencang."Cinta Melulu" merupakan salah satu lagu terpopuler ERK. Lagu yang ditulis oleh Adrian Yunan dan Cholil Mahmud ini bagian dari album debut ERK yang dirilis pada 2007.Melihat ke belakang, The Adams memang memiliki sejarah tersendiri dengan konsep akapela. Mereka pernah membawakan lagu "Berwisata" yang terdapat dalam album kedua V2.05 secara akapela. Harmonisasi vokal para personel The Adams juga menjadi karakter tersendiri dalam karya-karya mereka.Konser Rimpang merupakan bagian dari perayaan album teranyar ERK dengan judul sama. Konser album ini menampilkan sepuluh lagu dari album Rimpang plus 17 lagu dari katalog rilisan ERK, baik dari album maupun rilisan tunggal.Selain The Adams, tamu spesial dalam konser Rimpang antara lain Ubiet, Anda Perdana, Sivia Azizah, dan mantan bassist mereka Adrian Yunan.