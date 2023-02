Now Playing Festival 2023 Digelar 6 Hari, Hadirkan Musisi Nasional hingga Mancanegara Lintas Genre

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Memasuki edisi ketiga, Now Playing Festival siap digelar tahun ini selama enam hari dalam dua pekan, yaitu pada 3,4,5 dan 10,11,12 Maret 2023 di Lapangan Pussenif Bandung, Jawa Barat.Director Nada Promotama, Emil Mahyudin, mengatakan ajang ini perdana dilangsungkan di Indonesia, sebuah festival musik terpanjang berskala Internasional digelar selama enam hari dalam dua minggu.“Untuk pertama kalinya juga dalam edisi tahun ini sederet musisi Internasional dikonfirmasi hadir dan siap memberikan penampilan terbaik, di antaranya Dashboard Confessional (Amerika Serikat), Secondhand Serenade (Amerika Serikat), Boys Like Girls (Amerika Serikat), serta HYBS (Thailand),” ucap Emil.Keempat band tersebut didatangkan secara khusus sebagai bentuk apresiasi setinggi-tingginya dari pihak penyelenggara kepada para penonton setia Now Playing Festival.Puluhan musisi Tanah Air papan atas juga turut ambil bagian, yaitu Noah, Tulus, Mahalini, Tiara Andini, Lyodra, Yura Yunita, Kahitna, Project Pop, Rizky Febian, Club Dangdut Racun dan masih banyak lagi.Dengan mengusung konsep bertema “Bohemian: Safety Mode,” Now Playing Festival 2023 akan menyuguhkan banyak kejutan istimewa kepada para insan pecinta musik. Salah satunya adalah dengan diadakannya panggung “Bandung Heroes.” Panggung ini secara khusus menampilkan musisi-musisi asal Bandung seperti The Changcuters, Kuburan, Utophia, Laluna dan lainnya.Emil mengatakan, hal tersebut coba diwujudkan pada tahun ini dengan tujuan memberikan penghargaan spesial kepada para pahlawan musik asal bumi pasundan yang pada masanya pernah merajai musik nasional.“Akan ada penampilan spesial dari Melly Goeslaw dengan AADC set, Jikustik dengan tiga vokalis terbaik mereka dan Serius band reunion yang pertama kali manggung dengan formasi lengkap. Ada pula penampilan khusus dari Maliq & D’Essentials dengan formasi awal yang akan menjadi panggung road to konser perayaan 20th anniversary mereka. Semua ini hanya bisa disaksikan secara langsung di Now Playing Festival 2023,” kata Emil.Setelah perhelatan tahun pertama lebih banyak mengusung genre mainstream serta indie dan tahun kedua dengan etnis kedaerahan pop Jawa, tahun ini Now Playing Festival juga melebarkan segmentasi dan genre musik yang lebih beragam termasuk dangdut.Dalam perhelatan kali ini, pihak penyelenggara akan tetap menyuguhkan beragam aktivitas menarik sebagai upaya memberikan ruang bagi penggiat ekonomi lokal melalui sajian festival kuliner, face painting, tarot reading, Photo Booth, photobox, serta beberapa kegiatan games seru. Melalui berbagai kegiatan pendukung tersebut diharapkan mampu membuat para pengunjung festival merasa nyaman menikmati seluruh kegiatan di area festival.Mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Dinas pariwisata kota Bandung dan provinsi Jawa Barat, Pemerintah daerah, Satgas Covid19 hingga para sponsor, Now Playing Festival diharapkan dapat kembali mengukuhkan eksistensinya sebagai festival musik terbesar di Indonesia. Pihak promotor menargetkan kenaikan jumlah pengunjung untuk enam hari perhelatan dengan total 100 ribu penonton dan mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.Penjualan dan harga tiket Now Playing Festival 2023 dikelola oleh kanal penjualan tiket online Tiketapasaja.com. Harga tiket yaitu Daily Pass Weekend 1 Festival Rp200.000/hari, Daily Pass Weekend 1 VIP Rp400.000/hari, Daily Pass Weekend 2 Festival Rp200.000/hari, Daily Pass Weekend 2 VIP Rp400.000/hari.Tersedia juga jenis tiket Three Days Pass atau Tiket Terusan dengan rincian harga sebagai berikut: 3 Day Pass Weekend 1 Festival Rp500.000, 3 Day Pass Weekend 1 VIP Rp1.000.000, 3 Day Pass Weekend 2 Festival Rp500.000, dan 3 Day Pass Weekend 2 VIP Rp1.000.000.Informasi terbaru seputar Now Playing Festival 2023 dapat diakses melalui official account Instagram, Twitter dan Facebook @nowplayingfest dengan tagar #NowPlayingFestival2023 #BreakTheHistory dan #NPF23.