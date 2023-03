The Weeknd Dinobatkan Sebagai Musisi Terpopuler di Dunia, Kalahkan Miley Cyrus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Guinness World Records menobatkan The Weeknd sebagai musisi paling populer di dunia. Gelar ini dinobatkan setelah penyanyi dengan nama asli Abel Makkonen Tesfaye itu berhasil memecahkan dua rekor bergengsi di platform Spotify.The Weeknd menjadi musisi dengan pendengar bulanan terbanyak di Spotify, dengan mencapai angka 111,4 juta per 20 Maret 2023. Ia juga menjadi musisi pertama yang meraih 100 juta pendengar bulanan di Spotify.The Weeknd mengungguli Miley Cyrus yang berada tepat di bawahnya dengan pendengar bulanan sebanyak 82,4 juta dan Shakira di posisi ketiga dengan jumlah pendengar 81,6 juta.Kemudian, di peringkat keempat ada Ariana Grande dengan 80,6 juta pendengar, Taylor Swift 80,2 juta pendengar, lalu Rihanna dengan 78,5 juta pendengar, dan di peringkat ketujuh ada Ed Sheeran dengan 77,5 juta pendengar."Die For You - Remix" yang berkolaborasi dengan Ariana Grande disebut menjadi lagu yang membuat jumlah pendengar The Weeknd jadi melambung tinggi. Lagu tersebut juga bertengger di puncak Billboard Hot 100.Lagu kolaborasi tersebut sebenarnya merupakan versi duet dari lagu berjudul sama yang dirilis pada 2016 lalu dalam album Starboy.Sebelumnya, The Weeknd juga pernah menyabet dua penghargaan bergengsi sekaligus pada 2016. Kala itu, ia meraih penghargaan untuk album yang paling banyak diputar di Spotify pada tahun 2015 dan menjadi solois pria yang paling lama yang secara berturut-turut bertengger di Top 10 Billboard Hot 100.