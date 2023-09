Konser di Jakarta, NIKI Nyanyikan "Laskar Pelangi"

Advertisement

NIKI membuat kejutan dalam Nicole World Tour in Jakarta dengan membawakan lagu "Laskar Pelangi". Kejutan tersebut semakin menambah antusias penonton selama konser berlangsung.Nicole World Tour in Jakarta sukses digelar pada hari pertamanya di JIExpo Hall D2, Kemayoran, Selasa, 26 September 2023. Dalam konser tersebut, NIKI membawakan deretan lagu dari album Nicole yang dirilis pada 12 Agustus 2022, ditambah dengan lagu hitnya yang lain.Sebelum memulai konser, NIKI mengajak penonton untuk menyanyikan lagu milik Taylor Swift yang bertajuk "Enchanted". Nyanyian para penonton pun memenuhi lokasi konser.NIKI membuka konser tunggalnya itu dengan lagu "Before" yang dilanjutkan dengan "Keeping Tabs". Lalu, musisi kelahiran Jakarta itu menyanyikan lagu "Vintage".Dalam sela-sela pertunjukannya, NIKI berterima kasih kepada para penonton yang menghadiri konser tunggalnya pada hari pertama."Terima kasih karena telah di sini," ucap NIKI.Selain dari album Nicole, NIKI juga membawakan lagu hit miliknya yang lain, seperti "Selene". Lagu tersebut merupaka single yang dirilis olehnya pada 16 Juli 2020.Kemudian, NIKI melanjutkan penampilannya dengan lagu "Autumn", "Backbunner", hingga "Anaheim". Penyanyi itu bernyanyi sambil memainkan gitar yang membuat penampilannya semakin menarik.Antusias para penonton menyaksikan penampilannya, membuat NIKI merasa senang. Bahkan ia tidak ragu untuk mengekspresikan perasaannya kepada para penggemarnya di Indonesia, khususnya Jakarta."Sayang banget deh sama Jakarta," ujar NIKI.Selanjutnya, NIKI menyanyikan lagu "Take A Chance With Me" sebagai lagu yang banyak diminta oleh para penggemarnya. Mereka mengirimkan permintaan melalui pesan langsung melalui media sosial."Banyak banget kalian DM aku buat nyanyiin lagu ini," tutur NIKI.Setelah bermain dengam gitar, NIKI pun menunjukkan keahliannya dalam bermain alat musik lainnya, yakni keyboard. Dengan alunan tempo yang lambat, NIKI membawa penonton hanyut dalam nada yang terdengar.Lagu yang dibawakannya menggunakan keyboard adalah "Around" dan "Lose". Kemudian ia beralih lagi dengan gitar dengan menyanyikan lagu "Facebook Friends".Kemudian untuk lagu berikutnya, NIKI membuat sebuah kejutan dengan membawakan lagu "Laskar Pelangi" yang dipopulerkan oleh Nidji ke dalam penampilannya. Lagu tersebut sontak semakin menghidupkan suasana konser dengan petikan nada gitar yang dihasilkan oleh NIKI."Seru banget deh kalian," kata NIKI.Penampilan dilanjutkan dengan "La La Lost You" dan "Split". Tidak lupa juga dengan "Oceans & Engines" yang membuat penonton tampak penuh penghayatan dalam menyanyikannya.NIKI menutup Nicole World Tour in Jakarta hari pertama dengan kemeriahan dari lagu "High School in Jakarta" dan "Lowkey". Dua lagu hitnya itu semakin lengkap saat NIKI menyanyikan lagu "Every Summertime" yang membuat penonton terlihat semakin menikmati konser tersebut.Nicole World Tour in Jakarta digelar selama dua hari, pada 26-27 September di JIExpo Hall D2, Kemayoran. Apakah akan ada kejutan lainnya pada hari kedua?(Rafi Alvirtyantoro)