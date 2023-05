Kejutkan Penggemar, Wayv Joget Bareng Keluarga Ruben Onsu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Wayv membuat para penggemar terkejut dengan video Good Life Challenge mereka bersama keluarga Ruben Onsu atau The Onsu. Video tersebut diunggah langsung oleh Sarwendah melalui akun Instagram pribadinya, @sarwendah29, Minggu, 30 April 2023.Dalam video itu, empat anggota Wayv, yakni Hendery, Ten, Yangyang, dan Xioajun, terlihat asyik menari bersama keluarga The Onsu. Sarwendah juga menuliskan ucapan terima kasih atas kedatangan mereka dalam unggahan itu."Thank you udah main-main ke rumah, next ke Jakarta kuliner lagi," tulisnya.Unggahan itu juga sontak membuat WayZenNi, sebutan penggemar Wayv, terkejut dan membanjiri kolom komentar dengan berbagai reaksi."Hahhhh kagett kirain editan," tulis @hilae.ri."Sumpah ini benerannn??? Kaget bangettt," tulis @sntyhn_."henderyyyy aaa lucuuu bangett maluu maluu," tulis @aizzasquare."Ituu kenapa aheng jadi kalem-kalem gituuu, dia lagi mau obrak-abrik hati siapa lagi???!!!," tulis @iinidhawiitsa."AHENG LU TINGGI BENERRR," tulis @e.nxvynt_.Wayv sendiri datang ke Indonesia untuk menggelar fan meeting bertajuk Phantom in Jakarta di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, 29 April 2023. Mereka juga sempat menyanyikan lagu "It's Only Me" dari musisi tanah air, yakni Kaleb J.