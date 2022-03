Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Raisa merilis album ke-empat bertajuk It's Personal. Lewat album ini, Raisa mengatakan mencurahkan isi hati dan pikirannya secara blak-blakan. Tentang yang dia rasakan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk momen menjadi ibu."Sejak (album) Handmade ke It's Personal, aku ngerasa dengan kehidupan aku yang sekarang, aku enggak takut (menceritakan hal personal), tanpa disensor-sensor. Aku udah merasa secure di dalam kehidupan pribadi. Ini juga kali pertama nulis lagu as a mom," kata Raisa dalam jumpa pers perilisan It's Personal, di Senayan, Jakarta Selatan, Kamis, 17 Maret 2022.Dalam proses pengerjaan, Raisa melibatkan tim produser S/EEK yang (terdiri dari (Marco Steffiano, Joshua David Kunze, Jessi Mates, Adrian Rahmat Purwanto). Selain itu, dalam album ini terdapat pula single yang dikerjakan Raisa bersama produser asal luar negeri, antara lain Sam Kim, JukJae ("Someday"), Camden Bench ("Ragu"), Erskine Hawkins ("Long Nights, Slow Mornings").Seringkali workshop, rekaman, jadwalnya berubah dan ditunda. Belum lagi beberapa produser yang kami ajak kerjasama berdomisili di luar Amerika. Tiga produser di Amerika, Los Angeles dan Texas. Jukjae dari Seoul, Korea. Makanya album ini memakan waktu produksi kurang lebih dua (2) tahun. Mungkin apabila tidak terbentur pandemi, album ini selesai lebih cepat,” ungkap Adryanto, CEO Juni Records.Meneruskan tradisi perilisan album Raisa sebelumnya, It's Personal akan tersedia dalam bentuk box set eksklusif yang berisi beragam merchandise, mulai dari ikat rambut, kaus kaki, sampai tempat minum. Box set dijual dalam tiga paket berbeda dengan rentang harga Rp525 ribu sampai Rp600 ribu.Album It's Personal sudah dapat didengar di berbagai platform streaming musik digital dan versi fisik dari album ini sudah mulai dijual pada 18 Maret 2022.