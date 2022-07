Steve Aoki Rilis Lagu Kolaborasi dengan John Martin, Anthem Lagu Dance Musim Panas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Profil KAAZE

Profil Steve Aoki

(ASA)

Musisi dan produser dengan dua nominasi Grammy Steve Aoki dan produser musik Swedia KAAZE bergabung untuk banger musim festival progresif “Whole Again'', menampilkan vokalis legendaris John Martin yang dikenal lewat Swedish House Mafia, dan Martin Garrix. Ini merupakan kolaborasi perdana Steve Aoki dan KAAZE, di mana kedua gaya mereka yang berbeda menyatu dengan mulus dan menciptakan anthem dance euforik baru.Vokal Martin yang terkesan tulus menembus musik saat ia menyanyikan refrain yang kuat, “I just wish that you were here right now to make me whole again.” “Whole Again” adalah single terbaru dari album Aoki yang akan datang, HiROQUEST, yang akan dirilis pada 16 September 2022. Bagi para penggemar Steve Aoki, HiROQUEST bisa menjadi koleksi lagu solo dan kolaborasi multi-genre epik dengan cerita world-building yang melampaui musik itu sendiri.“‘Whole Again’ adalah lagu dance definitif dari album HiROQUEST,” kata Aoki.“Ini adalah balada pencarian jiwa antemik yang merangkum banyak emosi berbeda yang banyak dari kita alami selama beberapa tahun terakhir. Setelah bekerja dengan KAAZE untuk menyelesaikan produksi musik ini, kami perlu menemukan vokalis yang tepat untuk benar-benar menghidupkan lagu ini. Saya telah menjadi penggemar John Martin sejak saya mendengarnya di 'Don't You Worry Child' dan tahu bahwa dialah yang dibutuhkan untuk membawa lagu ini ke puncak."Sedangkan bagi KAAZE, kolaborasi bersama Steve ini akan berjalan dengan banyak rencana ke depan. Termasuk tur dunia.'"Whole Again' adalah awal dari perjalanan baru bersama Steve. Saat ini, kami membuat banyak musik bersama dengan sejumlah rencana besar ke depannya. Ketika kami membuat draf pertama dari lagu tersebut, baik Steve dan saya dapat mendengar bahwa John Martin akan sangat cocok untuk menyanyikannya. Saya benar-benar merasa terhormat bahwa dia menyukai lagu itu sama seperti kami. Saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Anda akan mendengar banyak dari Steve dan saya di masa depan. Ini adalah awal baru dari musik house progresif,” kata KAAZE.HiROQUEST menghadirkan "Whole Again," bersama single terbaru Aoki "Just Us Two" dengan Taking Back Sunday, "KULT" dengan grandson dan Jasiah, serta kolaborasi yang akan datang bersama Kane Brown, Mod Sun, PnB Rock, Georgia Ku, Bryce Vine, Santa Fe Klan, Lil Xan, Goody Grace dan banyak lagi. Album dengan berbagai campuran genre tersebut terdiri dari lima bab, masing-masing merinci faksi mitologis yang berbeda, dan membuka pintu bagi para penggemar untuk menjelajahi dunia Aoki yang luas melalui musik dan permainan kartu koleksi baru yang dibuat bersama dengan MetaZoo Games, yang didirikan dan diluncurkan bersama oleh Aoki pada bulan Maret 2021.Tumbuh dalam keluarga musik yang mengeksposnya pada pengaruh musik yang berbeda seperti Queen, Daft Punk dan Earth, Wind & Fire, KAAZE mulai bermain piano dan drum pada usia 4 tahun, sambil mengembangkan kemampuan bermusiknya yang pada akhirnya membuatnya menjadi seniman yang mapan. KAAZE mendengar lagu house pertama kali pada usia 16 tahun dan dengan cepat bergegas membeli peralatan DJ pertamanya tidak lama kemudian. Dia memainkan pertunjukan pertamanya satu tahun kemudian, didampingi ibunya selama pertunjukkan karena masih sangat muda.Etika studio KAAZE yang teguh dan selera akan melodi yang anggun berkontribusi dalam menciptakan bootleg khusus yang menarik perhatian Hardwell yang mengubah segalanya baginya dalam rentang satu musim. KAAZE mengawali debut solonya di Revealed Recordings dengan merilis "Tell Me," sebuah lagu yang meraih posisi Top 2 di Beatport. Pada tahun 2017, KAAZE mengamankan awal yang luar biasa dengan lagu seperti “Triplet” yang dijuluki “the Miami ID of the year”, hingga kolaborasinya yang ternama dengan Hardwell, “We Are Legends” yang menjadikan tahun tersebut sebagai tahun breakout bagi KAAZE. Pada tahun 2019, KAAZE membawa karirnya ke tingkat berikut dengan merilis album debutnya DREAMCHILD, didedikasikan pada akar musik rock n roll dari masa kecilnya yang digabungkan dengan EDM modern. Album ini memperoleh lebih dari 30 juta streams dalam tahun pertama. Sangat mudah untuk mengatakan bahwa KAAZE memiliki salah satu signature sound yang paling berbeda, yang telah menghasilkan kolaborasi dengan nama-nama besar seperti Tiësto, Hardwell dan KSHMR.Dengan lebih dari 77 juta rata-rata reach bulanan lintas platform, produser musik, artis, perancang busana, entrepreneur, dan visioner NFT dengan 2 nominasi Grammy Steve Aoki adalah salah satu artis lintas genre paling sukses di seluruh dunia. Sebagai pemegang Guinness World Record sebagai “Musisi yang Paling Sering Tur dalam Satu Tahun Kalender”, Aoki pernah tampil di hampir semua festival top di seluruh dunia, seperti Coachella, Ultra Music Festival, Lollapalooza, Fuji Rock Festival, Tomorrowland dan Electric Daisy Carnival.Sejak merilis Wonderland, album solo perdananya di tahun 2012, yang membuatnya meraih nominasi Grammy pertamanya untuk Album Dance/Electronica Terbaik, Aoki telah berkolaborasi dengan beragam musisi lain, termasuk BTS, Maluma, Snoop Dogg, Linkin Park, blink- 182, Louis Tomlinson dari One Direction, Machine Gun Kelly, Lil Uzi Vert, 2 Chainz dan Daddy Yankee, selain pula merilis tiga single Platinum, enam single Gold, dan menghasilkan lebih dari sepuluh rekaman radio Top 10. Setelah merilis empat album Neon Future, karya terbaru Aoki adalah Neon Future IV pada tahun 2020. Album Aoki yang akan datang, HiROQUEST, akan rilis pada 16 September.Aoki mengerjakan setiap karya barunya dengan dedikasi yang sama dengan pada pencapaian-pencapaian masa lalunya, termasuk memoarnya di tahun 2019 yang mendapat pujian luas, BLUE: The Color of Noise, dan THE AOKI FOUNDATION yang didirikannya pada tahun 2012 untuk mendukung organisasi yang bekerja di bidang ilmu otak dan penelitiannya. Dim Mak, label rekamannya yang punya pengaruh luas di industri musik dan baru saja merayakan hari jadinya yang ke-25 pada tahun 2021, dikenal sebagai landasan awal bagi karir artis-artis terkemuka seperti Bloc Party, The Chainsmokers, Bloody Beetroots, dan The Kills. Baru-baru ini, Aoki menciptakan A0K1VERSE, sebuah komunitas keanggotaan NFT yang didukung oleh Passport, memperkenalkan para penggemarnya pada pengalaman virtual dan dunia nyata. Di bidang apa pun yang digelutinya, Aoki membangun komunitas bagi mereka yang paling membutuhkannya.