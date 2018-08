Sheila Majid Ingin ke Lokasi Syuting AADC2 Usai Tampil di Prambanan Jazz

Musisi asal Malaysia, Sheila Majid menjadi salah satu yang tampil di acara Prambanan Jazz Festival 2018. Datang ke Yogyakarta sejak 1988 lalu, ia akan kolaborasi dengan Tohpati di panggung Rorojonggrang, Candi Prambanan, Jumat, 17 Agustus 2018 malam.Sheila Majid mengaku senang bisa datang dan tampil di Yogyakarta. "Saya sangat antusias tampil bersama musisi-musisi jago Indonesia," kata dia saat konferensi pers di salah satu hotel di Jalan AM Sangaji Kota Yogyakarta, Jumat, 17 Agustus 2018.Ia mengaku pernah tur ke sejumlah kota di Indonesia. Mulai dari Jakarta-Solo, Malang, Jember, Bandung, dan Yogyakarta. Di Yogyakarta kali ini, ia mengaku sudah mencoba kuliner nasi gudeg. "Rasanya very nice," ucapnya.Sheila Majid tampil berkolaborasi dengan Tohpati di panggung Rorojonggrang, Candi Prambanan pada pukul 21.00-22.00. Ia berjanji akan menyanyikan lagu yang menjadi kegemaran penggemarnya."(Setelah tampil) saya mau jalan-jalan ke Kraton, Tamansari. Melihat (lokasi pengambilan gambar) film Ada Apa dengan Cinta," kata dia.Selain Sheila Majid, ada sejumlah penampilan kolaborasi sejumlah musisi di Prambanan Jazz Festival 2018. Di antaranya Rio Febrian ft. Marcell; Kahitna ft. RAN; Indra Lesmana ft. Eva Celia; Tompi ft. Nadya Fatira; dan Idang Rasjidi dan Syaharani.Selain penampilan kolaborasi, juga ada penampilan Glenn Fredly, Monita Tahalea, Iwa K, The Rain, Kla Project, Jikustik, Tulus, dan Gigi, Dewa 19 dan Ari Lasso. Musisi jazz asal Kanada, Diana Jean Krall akan jadi salah satu tamu spesial dalam acara itu. Acara ini akan ditutup dengan penampilan Boyzone, boy band asal Irlandia pada penutupan Prambanan Jazz Festival 2018.Salah satu musisi yang juga tampil di acara tersebut, Yovie mengatakan mendukung acara Prambanan Jazz yang sudah berjalan keempat kalinya tahun ini. Menurut dia, ajang itu menjadi bagian mengapresiasi musik Indonesia dan menghormati musisi jazz.(ELG)