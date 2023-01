Pestapora 2023 Umumkan Line Up Pertama: Ada Dewa 19, Duo Maia hingga Aldi Taher

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Setelah sukses digelar untuk pertama kali tahun kemarin, festival musik Pestapora sudah bersiap hadir kembali tahun ini. Seperti tahun lalu, Pestapora 2023 bakal menghadirkan ratusan musisi dalam acara yang digelar selama tiga hari.Pestapora 2023 bakal digelar pada 22-24 September. Kiki Ucup, inisiator Pestapora, mengungkapkan tiket presale sudah bisa mulai dibeli pada Jumat, 6 Januari 2023 di Loket dan Gotix."Tiket dijual tanggal 6 Januari 2023 jam 7 malam.. gow gow gow," cuit Kiki Ucup.Pestapora 2023 pun telah mengumumkan line up pertama musisi yang akan tampil. Daftar pertama musisi yang tampil terbilang cukup bervariasi. Menghadirka musisi lintas genre, lintas generasi dan beragam kemeriahan lain.Dalam daftar yang diumumkan, ada gerombolan musik ska/reggae seperti Tipe X, Momonon, Rub of Rub, Gangstarasta dan Kawan-kawan and the Coconuttreez. Ada juga Vina Panduwinata, Ungu, Sore, Goodnigt Electric, Seringai, Stand Here Alone hingga Ayu Ting Ting.Tak ketinggalan band kenamaan seperti Dewa 19 feat. Ello, Kahitna, Andra & The Backbone, Padi Reborn, Ada Band hingga Duo Maia. Musisi yang biasa mengisi festival seperti Pamungkas, Fiersa Besari dan Yura Yunita menghiasi daftar musisi yang pertama kali diumumkan.Yang menarik kehadiran Aldi Taher and Aldi Taher The Band. Meski dikenal sebagai artis kontroversial, Aldi sebenarnya punya sisi lain di bidang musik. Belum lama ini dia membuat publik terpukau ketika membawakan lagu Oasis.Aldi sendiri diketahui pernah berada satu band dengan Raffi Ahmad dan Irwansyah ketika baru menapaki karier di industri musik. Saat ditemui Aldi membenarkan dia akan tampil. Seraya berkelakar belum menerima honor bayaran, Aldi meminta penampilannya di Pestapora dinantikan."Jadi bro Kiki Ucup, dia belum transfer nih, belum panjer noh. Kalau schedule diambil sama Raffi Ahmad, Rans Entertainment ya saya harus ambil panggilan Rans Entertainment show show," kata Aldi bercanda."Tungguin aja Aldi Taher di Pestapora," lanjutnya.(Shelviola Marselren)