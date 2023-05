Kenalan dengan Dagny, Sensasi Pop Asal Norwegia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi asal Norwegia, Dagny merilis single terbaru berjudul "Heartbreak in the Making". Single ini menjadi kelanjutan dari debut albumnya Strangers / Lovers yang mendapat banyak ulasan positif.Dagny coba menghadirkan cerita unik di lagu ini. "Heartbreak in the Making" berkisah tentang seseorang yang sudah tahu bakal merasakan patah hati, tapi masih melanjutkan perjalanan cintanya."Lagu ini tentang menjalin hubungan meskipun tahu bahwa itu mungkin akan berakhir dengan patah hati. Jadi pada dasarnya, Anda tahu bahwa itu tidak akan berakhir dengan baik, tetapi Anda tetap memutuskan untuk melakukannya karena Anda begitu terpikat," kata Dagny saat berbincang dengan Medcom.Single penyanyi indie-pop ini dirilis melalui Little Daggers Records. Di Norwegia, penyanyi 32 tahun ini meraih popularitas berkat sejumlah single-nya ketika memulai karier pada tahun 2009. Lagu penyanyi bernama lengkap Dagny Norvoll Sandvik ini telah diputar lebih dari satu miliar kali.Album debut Strangers / Lovers yang dirilis pada Mei 2020 juga meraih kesuksesan besar. Lagu hit di album perdananya yang berjudul "Somebody" diputar lebih dari 80 juta kali hanya dari Spotify. Kesuksesan itu diakui Dagny memberikan tekanan kepadanya ketika hendak membuat lagu lainnya."Saya akan mengatakan jawaban yang jujur mungkin ya (ada tekanan). Tapi menurut saya penting untuk menjelaskan bahwa tekanan itu, pertama dan terutama datang dari diri saya sendiri. Saya tidak perlu membiarkan diri saya tertekan oleh orang lain atau karena harus menyampaikan untuk tetap mengikuti perkembangan atau apa pun," ujarnya.Sepanjang kariernya, Dagny juga kerap melakukan kolaborasi dengan musisi lain seperti Steve Aoki, Kygo, Astrid S hingga band band indie-rock asal Inggris, The Wombats dan band Crystal Fighters. Setelah cukup populer di negaranya, Dagny sempat memutuskan pindah ke London pada tahun 2010.Dagny terlahir dari keluarga musisi. Orangtuanya merupakan musisi jazz. Meski menekuni genre berbeda dengan orangtuanya, Dagny menyebut pengaruh mereka juga besar dalam perjalanan musikalnya. Pesan terpenting yang Dagny dapat dari orangtuanya adalah terus memiliki karya. Itulah satu-satunya tugas seorang musisi."Orangtua saya benar-benar mengajari saya bahwa jika Anda ingin bekerja dengan musik, Anda harus melakukan banyak musik. Orangtua saya mengajari saya bahwa menjadi seorang musisi adalah pekerjaan yang berat dan ada pasang surutnya, tetapi Anda terus melanjutkan, tidak peduli seberapa sulit atau tantangan apa pun yang Anda temui. Jadi kecintaan saya pada musik saya pikir saya dapatkan dari orang tua saya di sini," tutupnya.