Sum 41 Umumkan Segera Bubar

Unit punk asal Kanada, Sum 41, menyatakan diri kalau mereka akan segera bubar. Pengumuman ini mereka sampaikan lewat media sosial pada Senin, 8 Mei 2023.Dalam pernyataannya, band yang eksis sejak 1996 itu mengatakan akan tetap menyelesaikan rangkaian tur mereka yang saat ini sedang berjalan. Mereka pun sedang menyiapkan album baru untuk dirilis sebagai kado perpisahan."Sum 41 akan bubar. Kami akan tetap menyelesaikan seluruh tanggal tur kami di tahun ini, dan kami ke depannya akan merilis album baru 'Heaven :x: Hell', bersamaan dengan tur dunia terakhir untuk merayakannya. Detail akan kami umumkan secepat mungkin," tulis Sum 41 dalam pengumumannya.Sum 41 juga mengungkapkan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih buat fans yang setia mendukung mereka. Mereka juga menyebut kalau perjalanan selama 27 tahun memberi mereka banyak kenangan manis yang tak terlupakan."Kami tak sabar melihat kalian semua, skumfuks, saat tur nanti dan bersemangat apa yang akan terjadi di masa depan nanti. Terima kasih untuk 27 tahun terakhir dari Sum 41."Sedikit kilas balik, Sum 41 pertama kali merilis album debut mereka pada 2001 dengan tajuk All Killer No Filler. Hingga saat ini, total ada tujuh album yang sudah mereka rilis.Beberapa lagu mereka yang menjadi hit antara lain "Still Waiting", "In Too Deep", "Fat Lip", "Motivation", "Pieces", dan juga "The Hell Song".