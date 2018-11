Alasan Para Blink jadikan Blackpink Idola

Penggemar Blackpink (Blink) tampak antusias menyambut kedatangan idola mereka. Beberapa penggemar ada yang dari Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, Palembang, bahkan UK.Tiga penggemar dari Tangerang, Fieda (21), Iis Abey (22), dan Jane (22), bahkan baru bertemu saat berada di kereta. Ketiganya mengikuti Blackpink sejak debut Boombayah pada 2016 (versi Korea).Antusiasme Blink menyambut konser Blackpink (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)"Dari awal debut pas lagu Boombayah. Sebetulnya udah tahu YG (label Blackpink) bakal ngeluarin girl group," ujar Fieda saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Senin 19 November 2018.Iis pun baru setahun menjadi penggemar K-pop sejak Blackpink muncul. Menurutnya, Lisa, Jisoo, Rosie, dan Jennie berbeda dengan K-pop lain. "Musiknya mereka beda dari yang lain. Girlgroup lain sok cute kalau Blackpink cute-nya ada, swag ada, dansa bisa. Semua mantul (mantap betul)," kata Iis.Sementara itu, Jane yang adalah YG Stand (penggemar artis di bawah naungan label YG) adalah penggemar garis keras Jennie."Jennie featuring sama G-Dragon, oh ini trainee-nya YG. Dia full package. Visualnya oke, pokoknya idol paket lengkap untuk girl group," kata Jane.Blackpink juga jadi idola para anak-anak masa kini. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)Ada juga Nathania (7) dan Helena (11) yang menggemari Blackpink sejak Boombayah dirilis."Dia cantik kalau mau foto serius banget," kata Nathania yang juga menggemari BTS."Dari awal tahun suka Ddu Ddu Ddu, Whistle, Forever Young, dan As If It Your Last," ujar Helena.Konser Blackpink di Indonesia kali ini dalam rangka memeriahkan acara 12.12 Shopee di SICC. Selain Blackpink, ada Via Vallen, Rizky Febian, dan Prilly Latuconsina.Para Blink sudah menyerbu area konser di SICC sejak siang hari. (Foto: Medcom.id/Cecylia Rura)(ASA)