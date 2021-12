Pamungkas Jadi Artis Paling Top di Spotify Indonesia 2021, Kalahkan NCT Dream

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tahun ini, Pamungkas kembali menjadi artis lokal yang paling banyak didengarkan di Spotify di Indonesia. Dengan pencapaian tersebut menjadikan Pamungkas sebagai artis lokal pertama yang menempati posisi jawara dalam dua tahun berturut-turut. Tidak hanya itu, lagu hitsnya yang berjudul “To The Bone” juga menjadi lagu yang paling banyak didengarkan di Spotify Indonesia pada 2021.Selain Pamungkas, artis lokal yang paling banyak didengarkan pada Spotify tahun ini ialah Tulus, Nadin Amizah, Rizky Febian, dan Ardhito Pramono.Dalam daftar artis yang paling banyak didengarkan di Indonesia, nama Pamungkas bahkan mengungguli nama besar lain, yaitu Justin Bieber, OIivia Rodrigo, dan NCT Dream.“Saya sangat berterimakasih kepada Spotify. Saya bermusik secara independen dan memiliki sumber daya yang terbatas untuk memperkenalkan musik saya. Namun, secara mengejutkan, musik saya ternyata tetap bisa ditemukan, dicintai, dan didengarkan begitu banyak orang di berbagai negara,” ujar Pamungkas.Ia mengaku di tahun 2021 ini memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan membuatnya terus merendahkan hati dan ia mengaku masih kaget dengan pencapaian ini.Merangkum jajaran lima teratas dari lagu lokal terbanyak didengarkan setelah To The Bone, Blue Jeans, dan Bertaut adalah Lantas oleh Juicy Luicy dan Melukis Senja oleh Budi Doremi. Masing-Masingnya telah didengarkan lebih dari 40 juta kali hingga hari ini di Spotify.Daftar Teratas Spotify Wrapped 2021 di IndonesiaArtis yang paling banyak didengarkan di Indonesia1. BTS2. Pamungkas3. Justin Bieber4. Olivia Rodrigo5. Ariana Grande6. Bruno Mars7. Tulus8. Taylor Swift9. Nadin Amizah10. NCT DREAMLagu yang paling banyak didengarkan di Indonesia1. Pamungkas - “To the Bone”2. GANGGA - “Blue Jeans”3. Nadin Amizah - “Bertaut”4. Jamie Miller - “Here’s Your Perfect”5. Olivia Rodrigo - “happier”6. Pink Sweat$ - “At My Worst”7. dhruv - “double take”8. Giveon - “Heartbreak Anniversary”9. Juicy Luicy - “Lantas”10. Sezairi - “It’s You”Album yang paling banyak didengarkan di Indonesia1. Olivia Rodrigo - SOUR2. Pamungkas - Walk The Talk3. Pamungkas - Flying Solo4. Justin Bieber - Justice5. Nadin Amizah - Selamat Ulang Tahun6. BTS - BE7. Hindia - Menari Dengan Bayangan8. Juicy Luicy - Sentimental9. Tulus - Monokrom10. BTS - Love Yourself ? 'Answer'Artis Indonesia yang paling banyak didengarkan di Indonesia1. Pamungkas2. Tulus3. Nadin Amizah4. Rizky Febian5. Ardhito Pramono6. Sheila On 77. Fiersa Besari8. NIKI9. Hindia10. GANGGALagu oleh artis Indonesia yang paling banyak didengarkan di Indonesia1. Pamungkas - “To the Bone”2. GANGGA - “Blue Jeans”3. Nadin Amizah - “Bertaut”4. Juicy Luicy - “Lantas”5. Budi Doremi - “Melukis Senja”6. Skinnyfabs - “happy”7. Kaleb J - “It’s Only Me - Studio Version”8. Anneth - “Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti”9. Mahalini - “Melawan Restu”10. Ardhito Pramono, Aurélie - “I Just Couldn’t Save You Tonight (feat. Aurélie) - Story of Kale - Original Motion Picture Soundtrack”Artis Indonesia yang paling banyak didengarkan di seluruh dunia (di luar Indonesia)1. Rich Brian2. Pamungkas3. NIKI4. Tulus5. Nadin Amizah6. Rizky Febian7. Ardhito Pramono8. Sheila On 79. Fiersa Besari10. GANGGAArtis Perempuan Indonesia yang Paling Banyak Didengarkan di Indonesia1. Nadin Amizah2. NIKI3. Raisa4. Yura Yunita5. Happy Asmara6. Mahalini7. Rossa8. Tiara Andini9. Lyodra10. Bunga Citra LestariArtis Pria Indonesia yang Paling Banyak Didengarkan di Indonesia1. Pamungkas2. Tulus3. Rizky Febian4. Ardhito Pramono5. Fiersa Besari6. Hindia7. GANGGA8. Glenn Fredly9. Judika10. AndmeshPodcast Lokal yang Paling Banyak Didengarkan di Indonesia1. Rintik Sedu2. PODKESMAS3. Hanan Attaki Podcast4. DESTAnya Siapa?5. Do You See What I See?Daftar Teratas Spotify Wrapped 2021 di Seluruh DuniaArtis yang Paling Banyak Didengarkan di Seluruh Dunia1. Bad Bunny2. Taylor Swift3. BTS4. Drake5. Justin Bieber6. The Weeknd7. J Balvin8. Ariana Grande9. Olivia Rodrigo10. Juice WRLDLagu yang Paling Banyak Didengarkan di Seluruh Dunia1. Olivia Rodrigo - “drivers license”2. Lil Nas X - “MONTERO (Call Me By Your Name)”3. The Kid LAROI - “STAY (with Justin Bieber)”4. Olivia Rodrigo - “good 4 u”5. Dua Lipa - “Levitating (feat. DaBaby)”6. Justin Bieber - “Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)”7. Doja Cat - “Kiss Me More (feat. SZA)”8. The Weeknd - “Blinding Lights”9. Glass Animals - “Heat Waves”10. Måneskin - “Beggin’”Album yang Paling Banyak Didengarkan di Seluruh Dunia1. Olivia Rodrigo - SOUR2. Dua Lipa - Future Nostalgia3. Justin Bieber - Justice4. Ed Sheeran - =5. Doja Cat - Planet Her6. Lil Nas X - MONTERO7. The Weeknd - After Hours8. Bad Bunny - EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO9. Pop Smoke - Shoot For The Stars Aim For The Moon10. Ariana Grande - PositionPodcast yang Paling Banyak Didengarkan di Seluruh Dunia1. The Joe Rogan Experience2. Call Her Daddy3. Crime Junkie4. TED Talks Daily5. The Daily6. Anything Goes with Emma Chamberlain7. Armchair Expert with Dax Shepard8. Renegades: Born in the USA9. Stuff You Should Know10. Gemischtes Hack(Raja Alif)