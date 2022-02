Sofi Tukker RIlis Lagu Baru tentang Penolakan Paksaan Moral Sosial dari Album Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pada tanggal 4 Februari lalu, Sofi Tukker merilis single terbarunya yang berjudul “Original Sin”, mengumumkan album keduanya yang akan datang, WET TENNIS, serta jadwal tur dunia. WET TENNIS yang rencananya dirilis pada 29 April melalui Ultra/Sony Music adalah album yang ditunggu-tunggu para penggemar, menyusul album debutnya yang berhasil meraih nominasi GRAMMY 2018, Treehouse.“Original Sin” adalah mantra yang mengajak pendengar untuk berbaik hati pada diri sendiri dan menolak paksaan moral sosial. Karya duet ini akan membawa pendengar tepat ke pusat dunia Sofi Tukker dengan ritme yang energik dan hook yang catchy.Duo asal Florida ini mengatakan, “‘Original Sin’ adalah cara sempurna bagi untuk memperkenalkan dunia WET TENNIS yang melambangkan komunitas kami, “the freak fam”. Pesannya jelas: kita tidak dilahirkan untuk menjadi orang suci. Kita juga tidak dilahirkan sebagai orang berdosa. Kita hanyalah sekelompok orang aneh yang bisa membuat kesalahan dan terus berusaha melakukan yang terbaik.WET TENNIS adalah akronim dalam bahasa Inggris yang berarti: "when everyone tries to evolve, nothing negative is safe (ketika semua orang berusaha untuk berkembang, tak ada hal buruk yang bertahan selamanya)" dan itulah inti dari lagu ini. Kita hidup di dunia yang bermasalah, maka bukan salah kita jika terkadang kita mengalami masalah. Itu adalah bagian dari apa yang menjadikan kita manusia. Namun, ketika kita berkembang bersama dan merayakannya alih-alih saling menghakimi, kita dapat melewati hal-hal negatif menuju cara hidup yang lebih optimis.”Video klip “Original Sin” sarat dengan warna-warni berani yang ceria, sambil memperkenalkan ikonografi WET TENNIS yang menyenangkan dan liar. Dengan gaya Sofi Tukker sejati, keduanya tampak berada di sebuah lokasi tropis, lengkap dengan tanaman hijau yang subur dan sinar matahari, dalam video yang direkam di Oahu, Hawaii bersama sutradara Aerin Moreno dan pengarah kreatif Amber Park (Camila Cabello, Madison Beer). ini. Mereka mengenakan pakaian WET TENNIS customized yang dirancang oleh Johnny Wujek (Katy Perry, HBO's Legendary) pada sebuah pertandingan tenis yang metaforis dan euforik."Video 'Original Sin' adalah Taman Eden versi dunia WET TENNIS. Tempat yang penuh dengan kebebasan dan beragam kemungkinan yang tak terhingga. Pada awal video, kami menggambarkan semua orang dalam peran tradisional mereka, mengenakan pakaian serba putih, bertepuk tangan dengan sopan, bertindak sebagai satu kesatuan seperti yang 'seharusnya' terjadi pada sebuah pertandingan tenis. Namun, saat dunia mulai terbuka, kita diperlihatkan bahwa semua orang sebetulnya aneh. Di akhir video, keanehan tersebutkan dibebaskan untuk ada, digambarkan dengan momen saat semua orang melihat patung WET TENNIS di langit.""Kami mengenakan pakaian tenis khusus yang dirancang bersama dengan Johnny Wujek, dengan skema gradien warna khas WET TENNIS dari corak oranye ke ungu. Kami ingin mengambil aspek tradisional dari estetika tenis dan mengubahnya agar lebih berwarna dan liar. Ada momen di mana Sophie mengenakan hiasan kepala yang terbuat dari bola tenis. Dan tentu saja — pesta pora di bilik pengakuan dosa, tepat di depan pegunungan Hawaii yang subur. Sangat menyenangkan untuk merekam video ini dan menciptakan dunia dari imajinasi aneh kita menjadi nyata. Kami berharap bisa mengajak orang-orang untuk mengambil langkah menjauh dari jalan yang mereka pikir seharusnya mereka tempuh, menuju jalan di mana semua keinginan dan ragam warna mereka diterima. Kami berharap dapat membuat semua orang mengadopsi pola pikir yang berani.”Tur WET TENNIS dibuka di Washington, D.C. pada tanggal 21 Mei dan berlanjut untuk 19 tanggal yang berbeda di seluruh AS dan Kanada. Masa pra-pesan tiket untuk tur Amerika Utara dimulai hari Selasa, 8 Februari, sementara penjualan tiket umum dibuka pada hari Jumat, 11 Februari 2022.