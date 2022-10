SEVENTEEN Bakal Konser di GBK

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Grup K-pop SEVENTEEN membawa kabar mengejutkan bagi para penggemarnya atau biasa yang disebut Carat khususnya di Indonesia.SEVENTEEN mengumumkan akan menambah jadwal konser di berbagai kota sebagai rangkaian tur BE THE SUN Asia Tour. Dalam poster yang dirilis oleh promotor Mecimapro (MCP), SEVENTEEN akan menambah jadwal konsernya di Bulcana dan Jakarta"[ANNOUNCEMENT] SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAKARTA (Additional Show), Wednesday, December 28 at Gelora Bung Karno Madya Stadium. We are excited to have #SEVENTEEN back for another round of #BETHESUNinJKT! Stay tuned for details!," tulis MCP.Konser Bulcana akan berlangsung di Philippine Arena pada 17 Desember mendatang. Sedangkan konser di Indonesia, Jakarta akan digelar di Gelora Bung Karno (GBK) Madya Stadium pada 28 Desember mendatang. Kabar ini tentu membuat Carat terkejut."KAGET ????????????," tulis @cosm***."Speechless.....," tulis @ohea***.Sebelum melaksanakan konser tambahan ini, SEVENTEEN harus menghibur para penggemar mereka di Kyocera Dome di Osaka pada 19-20 November, Tokyo Dome 26-27 November, dan di Vanteline Dome di Nagoya pada 3-4 Desember mendatang.Konser SEVENTEEN pada Desember mendatang akan menjadi konser kedua mereka di Indonesia pada 2022. Sebelumnya, grup beranggotakan 13 orang ini menggelar konser di ICE BSD City, Tangerang pada 24 dan 25 September 2022.