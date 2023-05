Marion Jola Bicara Haters di Single Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol, Marion Jola, kembali dengan single baru berjudul "(Not Your) Cup of Tea." Lagu groovy ini mempertahankan karakter lagu-lagu dance-pop yang dirilis Marion Jola sebelumnya."(Not Your) Cup of Tea" bercerita tentang keresahan Marion Jola pada haters yang sering menyerangnya terutama di media sosial. Meski mendapat cacian, Marion Jola menebarkan semangat untuk terus melangkan dengan percaya diri.“Intinya sih ini semacam jawaban untuk para haters atau netizen yang enggak suka sama aku, dan sering berkomentar negatif tentang apa pun terkait diriku. Selain itu, lagu ini juga berisi pesan kepada setiap orang untuk dapat lebih percaya pada diri sendiri, jangan pedulikan haters, just be yourself, selama itu positif jalanin aja, jangan mau diatur oleh mereka (haters),” ujar Marion Jola.Judul lagu ini menurut Marion Jola cukup untuk memberikan pernyataan bahwa dirinya bukanlah tipe dari idola yang ideal para pembencinya.“Mungkin aku memang enggak cocok aja sama selera mereka (haters). Maybe I’m not their cup of tea, makanya aku membuat lirik dan judul ‘(Not Your) Cup Of Tea’ itu,” terangnya lagi.Single ini menggunakan bahasa Inggris, dan diproduseri oleh The Kennel yang diwakili oleh Harry Sommerdahl dan Kamilla Bayrak.Sementara untuk video musik, Marion Jola mempercayakan kepada EUIS Studio dan Ade Yason. Video musik "(Not Your) Cup of Tea" memperlihatkan sisi sensual dan seksi dari Marion Jola dengan permainan warna yang menarik mata.“Dengarkan suara hatimu, jadi diri sendiri, jangan buang-buang waktumu, berikan yang terbaik untuk hidupmu, dan tetap berpikir secara positif,” tutup Marion Jola.