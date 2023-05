Tanjung Rilis Debut EP, Kental Nuansa Psikedelik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tanjung telah merilis EP (Extended Play) atau album mini pertamanya bertajuk Sooner or Later, 17 Mei 2023. Tanjung menghadirkan kompleksitas cinta dan hubungan di dalam album ini.Sooner or Later tercipta sebagai pengingat jawaban dari segala pertanyaan tentang cinta yang akan datang ketika sudah waktunya. EP ini akan membuat pendengar kembali merenungkan kenangan asmara masa lalu atau menavigasi kompleksitas hubungan yang sekarang.EP ini menggambarkan kehangatan, kelembutan, ketidakadilan, hingga rasa keterasingan. Hal itu bisa dirasakan melalui lima lagu yang ada di dalamnya, yakni "Making Memories", "You and Me", "Always", "Sooner or Later, Will I Realise", dan "Losing Touch".Kampanye di berbagai platform dilakukan dengan menggabungkan gambar dunia nyata dengan elemen imajinatif agar bisa menghidupkan tema dualitas di dalamnya. Rencananya Tanjung akan menggelar tur konser di wilayah Jabodetabek hingga Jawa-Bali.Penyanyi asal Bekasi memulai kariernya sebagai solois sejak tahun lalu. Tanjung telah merilis beberapa single, seperti "The Life You Wanted", "Pink Ego Box", "You and Me", dan single terbarunya yang dirilis pada Februari lalu, yakni "Making Memories".(Rafi Alvirtyantoro)