Didaulat sebagai salah satu “musisi dance terbesar di dunia saat ini” oleh Mixmag,musisi elektronik peraih 3 nominasi Grammy Award, Bonobo, hari ini mengumumkan album terbarunya Fragments yang siap dirilis pada 14 Januari 2022 melalui label musik Ninja Tune. Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Bonobo turut merilis single terbarunya “Rosewood” yang dimainkan secara perdana di program Zane Lowe di Apple Radio.Album Fragments dipastikan menjadi album paling emosional dari Bonobo yang bernama asli Simon Green. Berbagai musisi hadir di album ini termasuk Jamila Woods, Joji, Kadhja Bonet, Jordan Rakei, O’Flynn, dan Miguel Atwood-Ferguson. Berawal dari sejumlah ide dan keinginan Simon untuk terus bereksperimentasi, Fragments akhirnya tercipta dari ledakan kreativitas para kolaboratornya dan saat Simon memutuskan untuk bertolak ke alam liar.Sepanjang karirnya Simon telah mendapatkan 3 nominasi Grammy Award dan 2 juta tiket terjual untuk tur album Migration-nya pada 2017. Album tersebut mencapai posisi #1 chart Billboard Dance Album dan masuk ke Top 10 di sejumlah negara. Simon juga telah tampil di panggung utama berbagai festival musik ternama dunia termasuk Coachella, Glastonbury, Laneway Festival Singapore, dan Sónar Hong Kong.Sampul album Fragments dan visualizer “Rosewood” dibuat oleh Neil Krug yang juga membuat artwork album Migration.Fragments adalah koleksi 12 lagu yang menampilkan groove paling keras dan paling dapat membuat semua pendengarnya bergerak sepanjang karir Simon. Lagu-lagu ballad di album ini menggambarkan dunia yang terus bergerak dan penuh harapan. Simon yang biasanya merasa paling produktif berkarya di tengah tur dipaksa untuk berhenti saat sebagian besar dunia masuk ke fase lockdown tahun lalu.Banyak tema kemudian muncul selama pembuatan album ini yang Simon kerjakan selama dua tahun terakhir meliputi momen-momen saat Simon mengeksplorasi modular synthesis, rekaman-rekaman yang ia buat bersama pemain harpa Lara Somogyi, karyanya bersama arranger dan string player Miguel Atwood-Ferguson, waktu yang ia habiskan di Fender Rhodes-nya, dan sebagainya. Album ini kemudian menjadi agenda utama Simon seraya ia memulai petualangan alam solonya menjauhi peradaban dan kebakaran hutan, di pedalaman gurun California.“Tides” menampilkan penyanyi dan pembuat puisi asal Chicago, Jamila Woods, yang menjadi katalis bagi Simon. “Aku tahu aku memiliki sebuah centerpiece, aku tahu musik yang akan dibawa oleh album ini,” ujarnya. Saat ia bekerja sama dengan arranger dan string player Miguel Atwood-Ferguson, berbagai warna musik kemudian muncul. Sesi rekaman bersama sejumlah musisi-musisi orkestra di studio memberikan sentuhan yang berbeda untuk lagu-lagu di album ini.Sebuah rangka penuh ritme akhirnya terbentuk: struktur khas musik bass dan rave Inggris menelisik ke sejumlah beat yang akhirnya menjadi lagu-lagu seperti “Otomo” (diproduseri oleh Bonobo bersama O’Flynn dan menampilkan sample dari paduan suara Bulgaria 100 Kaba-Gaidi) dan “Sapien”. Lagu bernuansa old school dan terinspirasi dari Moodymann dan Theo Parrish “Shadows” dikerjakan bersama teman sesama musisinya Jordan Rakei. Lagu “Rosewood”, “Closer” dan “Counterpoint” masing-masing dimulai dengan nuansa yang penuh semangat sebelum akhirnya berakhir di tempat berbeda. Dua lagu ballad hadir di paruh kedua album ini yaitu “Day by Day” yang menampilkan Kadhja Bonet dan “From You” yang menampilkan Joji.Album Fragments adalah sebuah album tentang lantai dansa. Simon mengatakan, “Aku ingat betapa aku sangat mencintai keramaian, berbagai pergerakan, dan saat orang-orang merasa terhubung dengan satu sama lain. Namun semangat positif di album ini tidak hanya tertuang di lagu-lagu dengan ritme uptempo: bahkan di lagu-lagu paling introspektif dan melankolis ada potongan-potongan penuh kebahagiaan di dalamnya.”Fragments Tracklist:1. Polyghost (feat. Miguel Atwood-Ferguson)2. Shadows (feat. Jordan Rakei)3. Rosewood4. Otomo (feat. O’Flynn)5. Tides (feat. Jamila Woods)6. Elysian7. Closer8. Age of Phase9. From You (feat. Joji)10. Counterpart11. Sapien12. Day by Day (feat. Kadhja Bonet)