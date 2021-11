Monolog Rich Brian Melawan Keraguan di Lagu "New Tooth"

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rapper, penyanyi, dan produser Indonesia, Rich Brian , kembali merilis single barunya. Lagu berjudul "New Tooth" yang dirilis melalui 88rising ini menggambarkan Rich Brian secara personal."New Tooth" merupakan monolog yang ada di dalam diri Rich Brian saat dia melawan keraguan diri, impuls negatif, dan hambatan kreativitas. Musik video (MV) lagu ini disutradarai, ditulis, serta diedit oleh Rich Brian sendiri.MV lagu ini terinspirasi dari film thriller polisi seperti The Raid. Tayangan itu menampilkan narasi menegangkan saat Brian berperan sebagai anggota S.W.A.T, berubah menjadi pebisnis kaya yang menuntut balas dendamnya pada agen ganda.Pria berusia 22 tahun ini terus memamerkan kemampuan aktingnya setelah pengumuman debut layar lebarnya pada film Jamojaya. Film itu disutradarai oleh Justin Chon, sutradara di balik suksesnya film Blue Bayou (2021) dan Ms. Purple yang mendapat pujian kritis."Saya benar-benar meluangkan waktu untuk lagu ini dan saya pikir hasilnya akan sepadan. Proses perekaman dan pengeditan video musik ini sangat menyenangkan," aku Brian dalam siaran pers."Saya merasa kembali ke 2011, masa-masa saya membuat film. Apresiasi kepada Jason Ano (sosok yang turut menyutradarai video musik 'New Tooth')," tambahnya.Lagu terbarunya dibawakan saat malam pertama Festival Head In The Clouds 3 yang dihelat oleh 88rising pada Sabtu, 6 November 2021. Acara itu dihadiri oleh artis lain yang termasuk rekan satu labelnya, seperti Joji, NIKI plus Saweetie, CL, DPR Live, Beabadoobee, Japanese Breakfast, keshi, dan The Linda Lindas.