Penuh Prestasi, Agnez Mo Tunjukan 194 Piala Miliknya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Penyanyi Agnez Mo semakin gemilang di tengah kariernya di dunia hiburan, baik di Tanah Air maupun internasional. Kini, jumlah penghargaan yang dimilikinya sebanyak 194 piala.Agnez Mo menunjukan beragam piala yang dia punya melalui unggahan foto di Instagram miliknya. Ia berfoto sambil memegang piala dari penghargaan yang baru diraihnya bulan ini."#194 thank you. #AGNEZMO Too blessed to be stressed 2 days ago Your girl just won another award. Thank God! #PopFemaleSinger although winning awards has never been THE goal, they certainly make my living room shinesbrighter," tulisnya sebagai caption foto.Pemilik nama asli Agnes Monica Muljoto itu menyabet penghargaan Penyanyi Pop Wanita Terkiss. Tepatnya, dalam ajang penghargaan Kiss Awards 2020.Pelantun lagu Promises itu memegang piala dengan latar belakang jejeran piala yang telah didapatkannya. Ia menyimpan ratusan piala dengan rapi di rak besi lima tingkat yang terlihat sederhana.Sebelumnya, lagu berjudul Overdose milik Agnez Mo berhasil menembus chart Billboard sebagai pendatang baru. Itu lah kali pertama dirinya meraih penghargaan di ajang musik bergengsi tersebut.Ia juga meraih penghargaan di iHeartRadio Awards. Prestasi ini sulit didapatkan, namun Agnez Mo berhasil menyabet penghargaan besar itu saat berkarier di Amerika.(ELG)