Bangkutaman Gelar Tur, Sambangi 6 Kota

Grup musik Bangkutaman akan melakukan turnya pada pertengahan Juni 2022. Band kelahiran Yogyakarta yang kini berbasis di Jakarta ini akan melawat pendengar musiknya di beberapa kota di pulau Jawa untuk mempromosikan album terbarunya, Dinamika. Mereka menamakan tajuk turnya ini sebagai Tau Tau Tur 2022.Ini adalah tur perdana Bangkutaman sejak pasca situasi pandemi yang kian membaik ini. Akan ada enam kota yang menjadi tujuan utama tur yang mulai digelar pada 16-23 Juni 2022, yaitu lain: Cirebon (16 Juni), Yogyakarta (17 Juni), Solo (18 Juni), Semarang (19 Juni), Jakarta (20 Juni) dan ditutup dengan penampilan mereka di Tangerang (23 Juni).Beberapa Organizer didapuk sebagai partner penyelenggara di setiap kota, seperti Jogja Home Coming (Yogyakarta), Live Forever (Cirebon), PTPN Radio (Solo), S-45 Music Club (Semarang) dan Sandwich Attack (Tangerang). Tur ini dikoordinir oleh SRM Bookings & Services selaku Booking Agent Bangkutaman dan menggandeng First Media dan Kamengski sebagai partner.Selain Bangkutaman, tur ini juga akan menampilkan penampilan dari Band -band Lokal di setiap kota-nya Seperti Sillas (Cirebon), Impromptu dan Last Elise (Yogyakarta), Moiss dan The Dare (Band asal Lombok yang sedang tur ke Semarang), Teori (Solo), Sajama Cut, Mad Madmen, Streetwalker (Jakarta) dan Toscasoda (Tangerang). Juga akan ada Music Selector yang dibawa oleh SRM Selects, sub-divisi selector dari SRM Bands.“Tur ini adalah bentuk kangen kami dengan para pendengar Bangkutaman sekaligus kerinduan kami untuk menyapa teman-teman band yang ada di luar Jakarta,” ungkap drummer Christo Putra.Beberapa venue kecil dari bar sampai coffee house menjadi arena bermain dari Tau Tau Tur ini. Hal ini sengaja dipilih oleh Bangkutaman sebagai pengingat bahwa mereka datang dari tempat-tempat tersebut.“Kami adalah band yang dibesarkan dengan gig-gig di tempat kecil yang dibuat oleh komunitas musik lokal baik di Jogja sendiri maupun di beberapa daerah. Jadi tur ini semacam bentuk givin’ back kami kepada komunitas, kembali ke akar,” pungkas Wahyu Acum.Selama perjalanannya Bangkutaman telah mencicipi beberapa panggung besar, baik di pentas seni sekolah, kampus termasuk di beberapa festival tanah air, salah satu yang populer adalah Java Rockinland, Jakarta Rock Parade, RRREC Fest & RRREC Fest in The Valley, Synchronize Festival dan Joyland Festival.Selain di tanah air, Bangkutaman juga sempat diundang di festival internasional bergengsi di Singapura, antara lain Rockin’ The Region dan Baybeats festival. Kiprah internasional mereka berlanjut di masa pandemi ini dengan ikut di ajang ASEAN Music Showcase Festival yang dihelat November 2020 silam.Setelah 4 kota pertama, Tur ini rencananya juga akan menyambangi beberapa kota lain di Jawa Timur dan Bali. Namun terkait hal ini masih dalam perencanaan internal.Bangkutaman belum lama ini merilis album terbaru mereka bertajuk Dinamika. Ini adalah album ketiga mereka setelah Love Among The Ruins (2000) dan Ode Buat Kota (2010). Album ini pertama kali dirilis oleh La Munai Records dalam bentuk kaset dan SRM dalam format cakram padat. Sebelumnya mereka terlebih dulu merilis single baru bertajuk “Dinamika”, “Badai”, “Tabib” serta “Ombak”.Adapun single “Ombak” sendiri masuk dalam nominasi AMI Awards 2021 untuk kategori Artist/Solo/Group/Kolaborasi Karya Elektronika Terbaik. Ini adalah nominasi AMI Kedua Bangkutaman setelah sebelumnya mereka masuk di kategori Karya Produksi Alternative Terbaik lewat album Ode Buat Kota di tahun 2011 silam.Bangkutaman adalah Wahyu "Acum" Nugroho pada vokal dan gitar, Madava Nanda Rasika Sangga pada bass dan Christo Putra pada drum.