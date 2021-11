Kylie Minogue Rilis Lagu Kolaborasi dengan Jessie Ware, Kental Nuansa Disko

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Penyanyi asal Australia Kylie Minogue dan Jessie Ware merilis video musik dari single kolaborasi mereka, "Kiss of Life."Video musik berdurasi hampir empat menit itu membawa kita pada kejayaan era musik disko. Lengkap dengan gaya hidup glamor yang identik dengan era itu. Pengambilan gambar di restoran ternama Ave Mario yang terletak di London semakin memperkuat kesan "disko" dengan interior yang mendukung.Kylie dan Jessie Ware sendiri tampil sebagai pemeran utama video musik itu, didukung beragam karakter dari Theo Adams Company, dan cameo yang menggambarkan kehidupan kelab malam London, salah satunya Princess Julia. Video musik ini disutradarai oleh Sophie Muller.Single "Kiss of Life" ditulis langsung oleh Kylie dan Jessie Ware, dan melibatkan James Ford, Danny Parker, dan Shungudzo. Single ini adalah kelanjutan dari single "A Second to Midnight" yang telah dirilus Kylie pada Oktober lalu, berkolaborasi dengan Years & Years.Kylie berencana merilis album bertajuk DISCO: Guest List Edition, pada 12 November 2021, melalui perusahaan rekaman BMG. Album ini memperdengarkan kolaborasi Kylie dengan legenda disko, Gloria Gaynor pada track "Can't Stop Writing Songs About You." Termasuk remix "Real Groove" yang sebelumnya juga pernah dibawakan Dua Lipa.