5 Band Papan Atas Indonesia yang Milih Hiatus, Terbaru Ada NOAH

Industri musik Indonesia kehilangan beberapa musisi untuk sementara. Simak deretan band tanah air yang pernah memilih untuk hiatus.Setiap tahunnya banyak band baru lahir dan melangkah menuju pasar musik Indonesia. Mereka menciptakan lagu yang segat dengan suasana baru.Ketika lahirnya bibit baru, para musisi yang telah melangkah lebih awal memilih untuk beristirahat sejenak atau bisa dikatakan hiatus. Keputusan itu cukup sangat disayangkan mengingat karier mereka yang sudah berada di puncak.Setelah hengkang dari band Peterpan, kelima anggota lamanya, yakni Ariel, Uki, Lukman, Reza dan David, bergabung dengan band NOAH pada 2012 silam. Namun setelah 11 tahun berkarier di industri musik Indonesia, NOAH memutuskan untuk hiatus. Tentunya kabar ini membuat publik terkejut.Pasalnya sebagian besar anggota band NOAH merupakan alumni dari band lawas Peterpan. Kalau dihitung dari zaman Peterpan yang dibentuk pada 2000 silam, Ariel cs sudah berada mewarnai industri musik Indonesia selama lebih dari 20 tahun.Pengumuman hiatus itu disampaikan secara langsung oleh Ariel dalam The Great Journey of NOAH di Lembang, Bandung, pada 16 September 2023. Ketika ditemui awak media usai pengumuman itu, Ariel menjelaskan bahwa jadwal yang padat dan kondisi tubuh para anggota menjadi alasan utamanya."Iya (mau hiatus), capek kita," ungkap Ariel, saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Utara, Jumat, 6 Oktober 2023.Pada 2019 lalu, grup yang terdiri dari Gamaliél, Audrey Tapiheru dan Cantika Abigail, ini memutuskan untuk hiatus. Hal itu diputuskan usai mereka berkarier selama 11 tahun sejak 2008 silam. Panggung Hodgepodge Superfest yang digelar pada Agustus 2019 menjadi penampilan terakhir mereka sebelum hiatus.Diketahui keputusan GAC untuk hiatus itu karena kepentingan para anggotanya. Mereka sepakat untuk membiarkan para anggota untuk fokus mengembangkan diri mereka masing-masing.Meski begitu, kini GAC telah kembali ke industri musik Indonedia. Pada 2023 lalu, GAC merilis lagu "BARU" sebagai tanda kembalinya mereka dengan nuansa yang segar pada Maret lalu. Kemudian mereka kembali merilis lagu "REALLY REALLY WANT" pada Juli 2023 dan menutup akhir tahun dengan lagu "THE WAY YOU MOVE".Kepopuleran band yanh satu ini tidak lepas dari musisi legendaris di balik para anggotanya. Band Lucky Laki terdiri dari Al Ghazali, El Rumi, Dul Jaelani, yang merupakan anak dari Ahmad Dhani, pentolan band Dewa 19.Setelah dibentuk pada 2009 lalu, Lukcy Laki mengubah formasi dengan menambah dua anggota baru, yakni Raffi sebagai gitaris dan Dashel mengisi bagian vokalis. Setelag merilis single album pada 2010 silam, nama band Lucky Laki tidak pernah terdengar lagi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak yang menilai bahwa grup tersebut sedang hiatus.Kini, band Lucky Laki telah kembali dalam industri musik tanah air dengan merilis lagu "Pantaskah" pada 17 Mei 2023. Menariknya, Lucky Laki juga hadir dalam formasi baru dengan menggandeng Timur Zavier yang dikenal dengan Zavi sebagai gitaris. Ia merupakan anak dari gitaris Dewa 19, Andra Ramadhan.Pelantun lagu "Laskar Pelangi" ini pernah mengalami masa hiatus setelah sang vokalis Giring Ganesha memutuskan untuk terjun ke dunia politik pada 2017 lalu. Namun itu tidak membuat band Nidji berhenti berkarier.Setelah menjalani masa hiatusnya, Nidji kembali mencari vokalis baru pengganti Giring dalam Nidji Vocal Hunt pada 2019 lalu. Kemudian dari banyaknya peserta, Nidji menjatuhkan hati kepada Muhammad Yusuf Nur Ubay sebagai vokalis baru mereka.Nidji pun kembali aktif lagi untuk mewarnai pasar musik Indonesia. Yang terbaru, band tersebut merilis album kompilasi dari lagu-lagu populer mereka dalam Yang Viral Dari Nidji pada 24 November 2023.Grup musik yang didirikan pada 1999 silam ini sudah lama tidak terdengar kabarnya. Nyatanya, band Element pernah memutuskan untuk hiatus selama lima tahun dan memulai konsep reuni pada 2018 lalu.Kesibukan para anggota secara pribadi menjadi tantangan yang menyebabkan keputusan hiatus itu dibuat. Namun dengan segala pertimbangan dan komitmen yang kuat, band tersebut kembali berkarier lagi di industri musik tanah air.Pada 2023 lalu, band Element menggelar konser untuk merayakan ulang tahun ke-25 pada Desenber. Pada kesempatan itu juga, band tersebut memperkenalkan kembali sang gitaris, yakni Muhammad Gibran Aziz.