Momen ARMY Nonton Konser Suga BTS dari Luar Venue

Suga BTS sukses menggelar konser bertajuk 'SUGA | AGUST D TOUR IN JAKARTA' di ICE BSD Hall 5-6, Kabupaten Tangerang, selama tiga hari, tepatnya pada 26-28 Mei 2023. Konser Suga pun jadi trending topic di Twitter selama beberapa hari belakangan.Seorang warganet Twitter dengan akun @simpingoverkook membagikan sebuah video yang menampilkan ratusan ARMY (nama fans BTS) yang memadati halaman ICE BSD saat konser hari ketiga berlangsung.Dalam video itu, nampak para ARMY sangat kompak menyanyikan lagu BTS yang berjudul "Spring Day" sambil menyalakan flashlight dari ponsel masing-masing. Mereka sangat antusias menikmati atmosfer konser meski dari luar venue."D-Day hari ketiga di Jakarta. Para ARMY di luar venue menyanyikan 'Spring Day' bersama-sama," tulis @simpingoverkook dalam unggahannya pada 28 Mei 2023.Kolom komentar unggahan itu pun ikut dipenuhi video dari ARMY lainnya yang juga menonton sang idola dari luar venue konser. Mereka menunjukkan betapa situasi dan kondisi tak menyurutkan semangat mereka untuk ikut memeriahkan konser."Terima kasih untuk support kalian dari day 1 2 3 yang udah mau bergabung dengan ku dan army lainnya see you army," kata @Nurfitriani_30."Parahh, pengalaman yg ngga akan aku lupain banget meski ngga bisa ke dalem venue. Makasih buat standy Yoongi yg udah sampe encok kita arak terus wkwk," kata @jiraahope19."Makasi armyy sudah menghiasi malam tadi, day 3 pecahh walaupun di luar tapiii seru banget. See u all di konser selanjutnya," cuit @KaktussKaktus.