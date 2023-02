Lima Lagu Ini Gunakan Kata Valentine di Judulnya, Liriknya Romantis!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hari Valentine yang diperingati setiap 14 Februari menjadi momen untuk merayakan kasih sayang. Meski kasih sayang bisa diungkapkan kepada siapa saja, Valentine biasanya dirayakan bersama tambatan hati.Selain ngasih cokelat atau bunga, Sobat Medcom juga bisa kasih rekomendasi lagu-lagu berikut buat gebetan ataupun pasangan loh. Berikut lima lagu tentang Hari Valentine."Bukan Lagu Valentine" merupakan salah satu lagu romantis dari Fiersa Besari. Namun di lagunya, Fiersa Besari menyatakan bahwa kasih sayang buat pasangan harusnya dirayakan setiap hari, bukan cuma pas Valentine saja. Berikut liriknya."Sayang, Valentine untukmu365 hari dalam setahunkuBukan tentang bunga dan cokelatTapi tentang siapa yang tak pernah pergiSaat kau terluka, aku orangnya""My Valentine" merupakan lagu cinta karangan mantan pemain bass The Beatles, Paul McCartney. Tak cuma dinyanyikan oleh McCartney, lagu ini juga pernah dibawakan ulang oleh Michael Buble, loh."And so i do, without a careI know that someday soonThe sun is gonna shineAnd she'll be thereThis love of mine, My Valentine""Valentine" merupakan lagu yang ditulis oleh musisi pop kenamaan, Jim Brickman, yang dinyanyikan oleh Martina McBride. Permainan piano, suara vokal, lirik, dan nuansa lagu ini sangat khas seperti lagu-lagu 90-an."I've dreamed of this a thousand times beforeBut in my dreams I couldn't love you moreI will give you my heartUntil the end of timeYou're all I need, my love, my Valentine"Lagu yang juga berjudul "Valentine" ini merupakan milik grup pop 5 Seconds of Summer. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang begitu mencintai kekasihnya dan ingin terus menghabiskan waktu bersama."I can take you out, oh-ohWe can kill some time, stay homeThrow balloons, teddy bears, and the chocolate eclairs awayGot nothing but love for youFall more in love every dayValentine, valentine"Lagu terakhir yang juga berjudul sama ini datang dari penyanyi wanita, Laufey. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang merasakan jatuh cinta untuk pertama kali setelah sekian lama."Cause I think I've fallen in love this timeI blinked and suddenlyI had a Valentine (Valentine)"