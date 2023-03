Duo Electro-pop Alien Child Rilis Single "Starburst," Terinspirasi ABBA dan BIBI

Jakarta: Tahun 2023 seyogyanya menjadi waktunya seluruh rakyat Indonesia untuk berpesta dan bersuka ria. Bagaimana tidak? Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang semakin surut dan kembali pulihnya kebebasan semua orang untuk bergerak dan beraktivitas, semakin terlihat bahwa kita semua - khususnya para penggemar musik Tanah Air - sudah lelah dengan kegalauan balada pop dan mulai berdahaga akan iringan melodi yang ceria dan membakar semangat.



Di sinilah momen ketika Alien Child kembali hadir dan menjadi yang pertama yang menyuguhkan semarak jaya ke telinga para penggemar musik Tanah Air. Setelah mengambil waktu rehat sepanjang satu tahun terakhir, duo electropop asal Bali ini memperkenalkan karya terbaru nan bergelora yang bertajuk "Starburst". Konsisten dengan DNA electropop yang telah membesarkan nama mereka, "Starburst" turut meramu elemen hip hop, trap dan experimental pop yang terinspirasi dari diskografi ABBA, BIBI dan Rosalia.



"Sepanjang satu tahun terakhir, kami berdua sengaja mengambil waktu sejenak untuk melakukan refleksi diri terhadap identitas kami sebagai musisi dan apa yang hendak kami capai berikutnya," ujar Alien Child, yang telah berkiprah sebagai produser musik sejak usia 13 tahun.





"Pada akhirnya, kami tiba di kesimpulan bahwa kami ingin menciptakan sebuah perubahan di blantika musik Tanah Air ini - atau, dengan kata lain, sebuah 'dentuman besar' (big bang) yang mampu memukau seantero galaksi musik. Karya terbaru kami ini, 'Starburst', adalah fase pertama dari big bang tersebut."Sesuai dengan judul karya terbaru mereka, "Starburst" terinspirasi dari merek permen yang sempat populer di Indonesia di dekade 2000-an dan fenomena terbentuknya formasi bintang yang baru dengan skala nan mahadasyat. Berperan sebagai songwriter sekaligus produser, Alien Child melantaskan "Starburst" sebagai ekspresi nan membara mengenai kekuatan dan kepiawaian seorang wanita.Dengan lirikan yang usil, namun mempesona, "Starburst" menegaskan energi Alien Child yang tiada duanya: "Cuz a bad bitch don’t need a fella / But we make them go bananas/And we don’t got time for the games / Work hard, play hard, repeat"Terang Alien Child, "Dari segi produksi, kami memang ingin menciptakan sesuatu yang fun, playful, dan juga high-energy. Namun, di saat bersamaan, kami juga ingin 'Starburst' ini menjadi kejutan manis yang mampu menciptakan revolusi di blantika musik Tanah Air. Rasa-rasanya sudah lama sekali sejak terakhir kali ada musisi Tanah Air yang menghadirkan karya yang menggelorakan semangat girl power yang seganas ini."