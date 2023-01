Ada Promo Beli 1 Gratis 1 Tiket Konser Raisa di GBK, Buruan Serbu!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ada kabar baik buat para penggemar Raisa (yourRaisa) yang belum mendapatkan tiket konser Raisa yang akan berlangsung di Stadion Utama GBK (SUGBK) pada 25 Februari 2023, mendatang. JUNI Concert dan Northstar Entertainment selaku promotor akan mengadakan promo buy 1 get 1.Promo tersebut berlaku untuk tiket kategori Bronze. Periode promo akan mulai dibuka pada 27 Januari dan berlaku dalam waktu yang terbatas."Untuk promo dalam satu bulan ini kita membuka peluang untuk yang masih mencari tiket itu di (kategori) Bronze. Kita akan membuat promo buy 1 get 1 yang nanti periodenya akan dimulai pada 27 Januari sampai 3 Februari," kata pihak Northstar Entertainment dalam konferensi pers di SUGBK pada Kamis, 26 Januari 2023.Adapun syarat untuk bisa mendapatkan promonya yaitu dengan menggunakan akses kode yang akan diumumkan melalui media sosial dalam waktu dekat."Harus menggunakan akses kode yang nanti informasi selengkapnya akan ada di konten IG Story Raisa, JUNI Concert, juga Northstar Entertainment."Sementara itu, CEO JUNI Concert, Adryanto Pratono, membeberkan bahwa angka tiket yang terjual sudah mencapai 65 persen dari total kapasitas yang disediakan. Kategori tiket Festival jadi yang paling laris diburu yourRaisa."Untuk sekarang angka tiket terjual sudah 65 persen dari kapasitas. Festival area sold out, sudah tidak bisa jual tiket area festival lagi karena sold out. Tribun masih tersedia," ujar Adryanto.Ia pun mengatakan bahwa masih ada kesempatan bagi yourRaisa yang belum memiliki tiket, apalagi dengan adanya promo buy 1 get 1 yang akan segera dibuka. "Jadi nggak ada alasan buat tidak menjadi bagian dari sejarah ini," ujarnya.Informasi lengkap tiket "Raisa Live In Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno" dapat dilihat di https://raisa6690.com/.