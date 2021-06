Raisa Blak-Blakan Soal Album Baru yang Disebutnya Sangat Personal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Raisa resmi mengumumkan segera merilis album terbaru yang diberi tajuk It's Personal. Sesuai judulnya, album ini intim bagi Raisa. Dalam wawancara virtual, Selasa, 8 Juni 2021, Raisa mengatakan bahwa album ini dibuat dengan musikalitas yang mengingatkan pada identitas awal kemunculan Raisa."Begitu sekarang bikin album, aku harus kembali nyari, gue lagi di mana sih, arahku sekarang di mana, aku kmbali lagi ke yang lagi aku rasain, aku emang sukanya simple, straightforward, dan memang berat di ceritanya ketimbang musiknya harus diapa-apain. I'm coming back to my root," kata Raisa.Dalam album keempat ini, Raisa mengendapkan tema cinta secara lebih luas lagi. Bukan semata cinta kepada pasangan."Aku sedang ada dalam state apa ya, sebenernya aku sekarang lebih secure dalam kehidupan pribadi aku jdnya aku lebih bisa buka diri utk nulis lagu apapun. Aku lebih bisa buka diri dengan motherhood, ini semua cerita personal aku, yang lebih aku pakai di sini emosinya. Mungkin cerita-cerita tentang kutukan apalah, itu kan pasti udah lewat, cuman kan semua udah lewat, fun banget untuk mengingatkan kita pas masa remaja bagaimana, mungkin emosi yang kita rasakan 10 tahun lalu kita lihat sekarang ada lucunya. Aku lebih have fun dengan perspektif aku sekarang terus mengingat-ingat emosi aku dulu.""Di lagu 'Jangan Cepet Berlalu' itu aku yang sekarang, aku belajar unconditional love, cinta sejatilah, berbagai macam cinta itu sendiri. Dia bilang lagu ini tentang dirimu itu cinta kita ke pasangan, jangan cepat ke anak, love and let go itu ke diri sendiri," tukas Raisa.Raisa juga menerjemahkan makna album It's Personal, sebagai album yang dikerjakan dengan orang-orang terdekat. Raisa kembali menggandeng Marco Steffiano, jika pada album ketiga Handmade Marco bertindak sebagai ko-produser, pada album ini Marco bersama S/EEK (Marco, Adrian Rahmat Purwanto, Jessi Mates, dan Josh Kunze) menjadi produser."Aku sempat sama produser luar juga. Macem-macem tapi pada akhirnya pas mau ngeluarin album, aku emang pengin lagi merangkul orang-orang yang aku paling nyaman. Suasana nulisnya sendiri, suasana workshop-nya bikin aku lebih ngalir aja semuanya. Jadi suasana itu sih, yang aku kejar," jelas Raisa.Sejauh ini, Raisa telah merilis lima single dari It's Personal. Ke depan, Raisa masih akan merilis sekitar 5-6 lagu lagi. Raisa belum mengumumkan tanggal resmi perilisan album ini.(ASA)