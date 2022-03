Rasya, Solois asal Jakarta Rilis Single Kedua Doux Escape

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASA)

Penyanyi-penulis lagu asal Jakarta, Rasya, kembali merilis single terbaru setelah melepas debut "A Song About Craving You" pada 2021. Kini, Rasya merilis "Doux Escape" yang memperdengarkan aransemen lebih dinamis dibandingkan single sebelumnya.Dari segi tema, Rasya masih mengusung soal hubungan dan perasaan cinta.“Lagu 'Doux Escape' ini based on my fake scenarios sebelum aku tidur. Ini satu-satunya lagu yang liriknya ga nyata karena ini representasi keinginanku pada saat itu terhadap seseorang. Di lirik lagu ini aku seolah-olah mau pergi dan kabur sama seseorang dan ninggalin semuanya for the sake of love. tapi ternyata keinginan kita beda tapi aku tetep maksain semuanya terjadi sesuai sama keinginan aku.” .Seperti single terdahulunya, "Doux Escape" juga diproduseri oleh Joseph Saryuf atau akrab disapa Iyub dan dirilis di bawah label milik Iyub, Sinjitos Records. Iyub juga menjadi sutradara video musik single ini."Sebuah cerita tentang keinginan untuk berlari dari kesendirian dan menjadi satu dengan pasangan walau hanya dalam mimpi. Hal ini terpancar kan secara visual pada music video dari lagu tersebut yang dimana realita tidak mempertemukan mereka berdua walaupun mereka berada di tempat yang sama dan dalam waktu yang bersamaan pula, sebuah representasi penuh dari inti lagu tersebut," seperti tertulis dalam keterangan pers yang dirilis Sinjitos soal video musik "Doux Escape."