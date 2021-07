John Mayer Resmi Rilis Album Baru Sob Rock, Bernuansa 1980-an

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

John Mayer resmi melepas album ke-delapan berjudul Sob Rock. Album ini terinspirasi dari musik 1980-an, baik dari aransemen maupun artwork.Dalam sampul album, nuansa 1980-an sudah terasa dengan pose John Mayer bersandar sambil memegang gitar. Gaya busana dan rambut John pun mengingatkan kita pada musisi-musisi pop era 1980-an.Sebenarnya tren mengangkat kembali musik 1980-an bukan hanya dilakukan John. Musisi dari penjuru dunia belakangan ini kembali mengangkat nuansa musik 1980-an. Dari The Weeknd, Tame Impala, sampai Dua Lipa.Dalam wawancara bersama Zane Love, John bercerita bahwa Sob Rock secara gagasan adalah berisi tentang laki-laki yang sendiri dalam kesuksesannya. Suara itu diterjemahkan John lewat materi lirik dan musik di dalam Sob Rock.Tiga lagu dalam album Sob Rock telah dirilis John sebelumnya, ketiganya adalah "New Light" (2018), dan "I Guess I Just Feel Like" (2019), dan "Carry Me Away" (2019). Total album Sob Rock berisi 10 track.Sepanjang kariernya, John Mayer telah meraih tujuh Grammy Awards, termasuk memenangkan kategori bergengsi Song of the Year lewat single "Daughters" pada 2005.(ASA)