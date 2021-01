Tekad Grup K-pop SuperM Sebarkan Optimisme di Tengah Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pandemi korona yang masih melanda dunia membuat grup K-pop SuperM tak mau berdiam diri. Mereka bertekad menyebarkan semangat dan optimisme kepada masyarakat dunia.SuperM meluncurkan kampanye bertajuk We DO Well Together bersama salah satu perusahaan asuransi. Lewat kampanye ini, mereka ingin mendorong masyarakat Asia untuk menjaga kesehatan dengan cara yang menyenangkan."Kami ingin mengampanyekan pentingnya untuk tetap bugar dan hidup sehat, terutama dalam keadaan saat ini. Bersama-sama, kami ingin memotivasi orang untuk meningkatkan gaya hidup sehat guna mencapai tujuan kesehatan masing-masing dengan cara yang positif, proaktif, dan menyenangkan," kata Chief Executive Prudential Corporation Asia, Nic Nicandrou dalam keterangan tertulisnya.SuperM merupakan supergrup dari beberapa grup K-pop yang beranggotakan Baekhyun EXO, Kai EXO, Lucas WayV, Ten WayV, Mark NCT, Taemin SHINee dan Taeyong NCT. Mereka sebelumnya pernah dilibatkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk berpartisipasi dalam acara peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 2020."Saat dunia mengalami tantangan karena pandemi, kami berambisi untuk menyebarkan energi positif dan membantu sebanyak mungkin orang untuk mencapai tidak hanya kesehatan fisik yang baik, tetapi juga kesehatan mental," kata SuperM.Melalui kerjasama ini, grup yang berdiri sejak 2019 itu nantinya akan mengadakan serangkaian acara untuk memotivasi masyarakat agar menjalani hidup yang lebih sehat dan bugar."Kami ingin membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dan mendorong optimisme dalam berbagai keadaaan, baik maupun buruk. Melalui 'We DO Well Together', kami mengajak semua orang untuk menggunakan energi dan semangat yang sama," tutup SuperM.(ELG)