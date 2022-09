The Prediksi Bakal Manggung di Soundrenaline 2022, Stevie Item Deg-degan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ada yang tak biasa di acara Soundrenaline 2022. Tak hanya menghadirkan musisi terkenal Tanah Air dan mancanegara, Soundrenaline 2022 juga bakal memboyong klub motor selebriti The Prediksi.The Prediksi selama ini memang bukan sebuah grup musik, tapi para anggotanya banyak juga yang musisi seperti Stevie Item, Vincent Rompies, Desta dan Andre Taulany. Justru hal itulah yang membuat Ravel Junardy selaku promotor mengajak mereka."Kalau festival lain menghadirkan yang itu-itu saja, tapi Soundrenaline 2022 coba berbeda. Kita ajak The Prediksi. Ini untuk pertama kalinya mereka manggung secara langsung," kata Ravel di Hard Rock Cafe, Jakarta, Rabu (28/9/2022).Namanya juga bukan grup musik, Stevie Item masih bingung lagu apa yang akan dibawakan The Prediksi nanti. Dikenal dengan aksi jenakanya, Stevie mengaku justru deg-degan rekannya di The Prediksi bakal menghadirkan penampilan tak terduga. Sebut saja kostum nyeleneh seperti baju bermotif ular yang belum lama ini mereka pakai saat kumpul bersama."Genrenya sampai sekarang saya masih bingung. Tapi intinya kita berusaha menghibur. Ini kesempatan buat The Prediksi bisa tampil di festival legend. Mudah-mudahan bisa memberi hiburan yang seru. Dia tanyain kostum, gue deg-degan dari sekarang," ucap Stevie tertawa.Selain bersama The Prediksi, Stevie bakal tampil bersama Deadsquad di Soundrenaline. Lantaran harus membagi waktu, Stevie hanya berpesan kepada penyelenggara agar jadwal manggung Deadsquad dan The Prediksi tidak bersamaan."Kalau bisa The Prediksi jangan dibentrokin sama Deadsquad ya. Bisa dapat kesempatan main di sini aja udah sesuatu yang banget buat saya," katanya.Soundrenaline 2022 bakal digelar di Eco Park, Ancol, pada tanggal 26-27 November 2022. Acara ini menghadirkan 18 musisi internasional. Sejauh ini yang baru diumumkan yaitu, Neck Deep, FKJ, Mono, Plain White Ts, Hollow Coves. Sementara untuk musisi Indonesia yang bakal tampil di Soundrenaline 2022 yakni, Seringai, The Brandals, Mocca, Feel Koplo, The S.I.G.I.T., St Loco, Pure Saturday, Rocket Rockers, Burgerkill, Isyana Sarasvati, hingga Deadsquad.Lalu ada Goodnight Electric, Tiket, Mario Zwinkle, Stars and Rabbit, Barasuara, Rock N Roll Mafia, The Upstairs, Ndarboy Genk, Indra Lesmana Project, D’Cinnamons, Polyester Embassy, dan Potret. Masih ada musisi lain yang akan diumumkan.