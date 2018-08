Diana Krall Mengenang Mendiang Aretha Franklin di Prambanan Jazz 2018

Diana Krall menunjukkan kelasnya sebagai musisi jazz kelas dunia di Prambanan Jazz 2018 hari kedua pada Sabtu, 18 Agustus 2018 malam. Mengenakan blouse hitam bermotif bunga-bunga, Diana membuat penonton yang memadati Rorojonggrang Stage terpana.Penampilan Diana Krall menjadi satu-satunya Special Show di Prambanan Jazz 2018 hari kedua. Masuk ke panggung dengan senyum, Diana langsung duduk di depan grand pianonya lalu membawakan lagu Deed I Do."Halo, Yogyakarta. Ini kali pertama aku berada di sini. Terima kasih. Senang bisa terlibat di sini. Aku berbagi panggung dengan banyak artis hebat. Aku akan bawakan banyak lagu cinta," kata Diana.Musisi 53 tahun membuktikan ucapannya ketika membawakan lagu L-O-V-E yang pernah dibawakan Nat King Cole. Sepanjang 90 menit penampilannya, Diana memang selalu berinteraksi dengan penonton. Tak ketinggalan dia menyelipkan lelucon-lelucon segar yang membuat penonton tertawa."Kita baru mulai tapi aku sudah mulai menitikan air mata. Suara kalian bagus. Sekali lagi," ujar Diana mengajak penonton bernyanyi.Diana banyak membawakan lagu-lagu dari sejumlah penyanyi idolanya seperti Frank Sinatra atau Bob Dylan. Sebut saja lagu I've Got You Under My Skin, Simple Twist of Fate, dan Blue Skies yang pernah dipopulerkan Rod Stewart.Diana Krall di Prambanan Jazz 2018 (Foto: dok. rajawali indonesia)Di sela penampilannya, Diana meluangkan waktu sejenak untuk mengenang Aretha Franklin, penyanyi dan pianis legendaris yang meninggal pada 16 Agustus 2018. Bagi Diana, sumbangsih Aretha kepada musik dunia punya nilai begitu berharga."Aretha Franklin baru saja meninggal dunia. Tapi aku selalu merasa jiwanya masih hadir di sini. Pikirkan berbagai hal hebat yang sudah ia lakukan dengan musiknya. Ia memberi inspirasi kepada kami," katanya.Malam semakin larut, aksi panggung terus berlanjut, tapi Diana tetap tak kehilangan pesonanya. Terlebih ketika membawakan lagu-lagu Cheek to Cheek, East of the Sun dan Just Found Out About Love. Ketika lagu ini dimainkan, Diana meninggalkan panggung. Penonton pun serentak meminta Diana kembali. Tak lama berselang, Diana melakukan encore dengan kembali menyapa penonton.Lagu How Deep is the Ocean dan Fly Me to the Moon akhirnya benar-benar menjadi lagu terakhir yang dimainkan Diana sekaligus menutup Prambanan Jazz 2018 hari kedua.Prambanan Jazz 2018 masih berlanjut hingga Minggu, 19 Agustus 2018. Di hari ketiga ini akan menampilkan dua Special Show dari Dewa 19 feat. Ari Lasso dan Boyzone.(ELG)