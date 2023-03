Rose BLACKPINK & Harry Styles Berfoto di Belakang Panggung di Love on Tour di Seoul

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Harry Styles tengah mengadakan Love on Tour ke KSPO Dome Seoul pada hari Senin,20 Maret 2023 sebagai bagian dari perjalanan konsernya di Asia. Personel BLACKPINK, Rose berfoto dengan Harry, Ia membagikan momen tersebut di Instagram Storynya.Setelah pertunjukan dimulai, Rose BLACKPINK membagikan rekaman dirinya dan rekan satu grupnya Jennie menikmati set Styles dan bernyanyi bersama Song of the Summer resmi tahun 2022, “As It Was.” Saat pertunjukan selesai, pelantun lagu "On the Ground" itu berfoto bersama Styles di belakang panggung di acara tersebut. Keduanya berbagi pelukan satu tangan saat dia mengacungkan jempol ke kamera dan senyum lebar.“Yayyy, terima kasih @harrystyles telah datang ke Korea,” tulisnya pada keterangan foto di Instagram Story-nya.Rosé dan Jennie jauh dari satu-satunya bintang K-pop yang hadir, beberapa anggota BTS muncul di antara kerumunan, dengan duo Taekook, Taehyung (V) dan Jung Kook menjadi trending di Twitter karena menari dengan energik sementara Styles membawakan lagu “What Makes You Beautiful” dari One Direction. RM dan Suga juga terlihat di antara penonton, tetapi duduk di tempat yang berbeda dari V dan Jung Kook.Jay, Jake, Sunghoon, dan Ni-Ki ENHYPEN mengambil tempat mereka di antara penonton, mengenakan masker wajah untuk menyembunyikan identitas mereka, sementara Hyungwon MONSTA X dan Wooyoung Ateez juga pergi ke konser. TWICE, Aespa, Super Junior dan lainnya juga menunjukkan dukungan mereka untuk bintang pop Inggris tersebut.(Natania Rizky Ananda)