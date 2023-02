The Bakuucakar dan Lalahuta Remake Hit Glenn Fredly ‘Kisah Romantis’

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

The Bakuucakar dan Lalahuta membawakan ulang lagu hits Glenn Fredly "Kisah Romantis." Lagu ini masuk ke dalam project kolaborasi antara Warner Music Indonesia dan BUMI Entertainment dengan melibatkan The Bakuucakar dan musisi lainnya.Seperti diketahui, The Bakuucakar adalah band yang kerap tampil mengiringi almarhum Glenn Fredly.Lagu "Kisah Romantis" pertama kali dibawakan oleh Glenn di tahun 2005. Versi The Bakuucakar dan Lalahuta memiliki aransemen yang sedikit berbeda.“Kami merasa sangat terhormat bisa membawakan ulang salah satu karya milik Bung Glen, legenda musik di Indonesia. Semoga versi kami bersama dengan The Bakuucakar bisa diterima dengan hangat oleh semua orang,” kata Lalahuta dalam siaran pers tertulis.Sebagai informasi, "Kisah Romantis" menjadi lagu remake kedua dalam proyek Warner Music Indonesia dan BUMI Entertainment, setelah "Januari" yang dirilis bersama Anneth. Proyek ini menggandeng musisi dari berbagai label yang terpilih untuk membawakan ulang beberapa masterpiece Glenn Fredly. Lagu-lagu lainnya akan dirilis bertahap dalam waktu dekat.The Bakuucakar berharap karya Glenn akan bisa dinikmati lebih luas lagi dan selalu dikenang oleh generasi seterusnya melalui project ini.“Rilisan ini adalah salah satu bentuk apresiasi kami untuk karya yang pernah diciptakan Bung (panggilan untuk Glenn) untuk kita semua. Abadi dan mewangi. Senang sekali di project ini kami berkesempatan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi dan musisi hebat, ”kata The Bakuucakar.