Wawancara Eksklusif Regina, Vokalis Baru Geisha

Belakangan, nama Regina Poetiray mulai diperbincangkan. Gadis berusia 19 tahun yang akrab disapa Ena itu kini berperan sebagai vokalis band Geisha, menggantikan Momo.Regina melewati jalan berliku untuk sampai di titik saat ini. Dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang memang hobi bernyanyi. Sulung dari dua bersaudara berdarah Ambon dan Solo-Tionghoa itu mencoba lebih dari sekedar hobi untuk urusan musik.Anugerah suara emas Regina terus terasah dari waktu ke waktu. Awalnya, Regina hanya bernyanyi untuk gereja. Debut karier profesional Regina dimulai ketika mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2016. Saat itu usianya masih 17 tahun. Beberapa panggung festival musik bergengsi juga dicicipi kemudian oleh Ena yang kini tercatat sebagai mahasiswi London School of Public Relations itu.Sebelum bersama Geisha, Regina lebih dulu bergabung dengan Jazz D'Gospel bersama para musisi senior seperti Cendy Luntungan, Harry Anggoman, Oele Pattiselanno, Adi Prasodjo, Fanny Kuncoro, Yuan Mamangkey dan sang ayah Reggy Poetiray.Memegang posisi sentral di Geisha tentu bukan hal mudah. Lebih-lebih, Geisha terlanjur identik dengan Momo. Tapi apa boleh buat, show must go on. Ditinggal Momo yang sudah belasan tahun bersama memang bukan hal mudah bagi Geisha, tetapi menyerah sama saja dengan mengubur apa yang sudah mereka bangun selama ini.Saya mencoba menemui langsung Regina di kantor besar Geisha, Musica Studios yang terletak di Pancoran. Mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana Regina menyikapi peran barunya yang tidak mudah. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kami bertemu. Menghabiskan sore dengan cerita-cerita yang sebelumnya tidak terdengar.Wawancara ekslusif Medcom.id dengan Regina Poetiray (Foto: Musica Studios/Hafizh Weda)Sebenarnya enggak. (Lebih ke)jazz juga cuma lebih ke soul funk. Ya, jazz juga sih, bukan pop sebenarnya. Jadi, ini benar-benar keluar dari comfort zone, seru-seru.Karena kalau nyanyi pop tuh bisa dibilang paling susah, harus mendalami arti liriknya. Memang harus main rasa. Kalau nyanyi funk jazz cuma main groove doang istilahnya kita menyanyi, ya okelah asyik-asyik aja dan dengan notasi jazz-jazz itu. Kalau nyanyi pop lebih serius. Lebih dapet rasanya.Pas pertama kali tahu Geisha gitu, band ini kayaknya, lagu-lagunya galau semua. Geisha terkenal lagunya galau semua. Pas tahu, ternyata memang ada lagu-lagu lain kayak Cukup Tak Lagi, Ku Yang Pertama. Sebelum gabung di Geisha paling yang aku tahu Lumpuhkanlah Ingatanku. Paling galau banget ya.Geisha yang sekarang lebih fresh. Memang dari logo baru, font baru, style packaging Geisha lebih fresh dan kekinian gayanya. Enggak kayak yang sebelumnya. Kalau sekarang lebih milenial lah. Ngikutin aku sih sebenarnya. Ha-ha-ha. Karena mungkin kan, masih muda aku, maksudnya mengikuti jadi lebihFormasi baru Geisha dengan Regina (tengah) sebagai vokalis (Foto: Dok. Musica Studios)Iya. Mainnya chord keyboard. Sound-nya electric piano. Iya, (sekarang) ada instrumen.Dari kecil main piano, dari umur 6 apa 7 tahun. Cuma masih main-main. Fokusnya waktu umur 13-14 tahun.Mungkin lebih ke perasaan. Menyampaikan perasaan.Itu sih pastinya. Untuk sekarang lebih fokus ke Geisha dulu karena pingin fokus menghasilkan karya-karya bareng Geisha. Geisha dulu lah!Pertama-tama masih keteter. Ya, memaksimalkan waktu yang ada.Ke depan pastinya enggak cuma jadi penyanyi doang. Kepingin membuat sekolah musik. I really hope so.(ASA)