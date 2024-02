Film Horor Thailand Pee Mak Diadaptasi ke Indonesia, Ini Daftar Pemainnya

Advertisement

Film horor komedi Thailand yang berjudul Pee Mak bakal diadaptasi ke Indonesia. Dalam versi Indonesia film ini nantinya diberi judul Kang Mak (From Pee Mak).Kang Mak akan memulai proses produksi besok. Film garapan Herwin Novianto ini bakal dibintangi seperti Vino G Bastian, Marsha Timothy, Tora Sudiro, Indro Warkop, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Tj Ruth, Ence Bagus, Andre Taulany, Tarzan, Aming dan Jirayut. Mayoritas pemain film ini memang kebanyakan artis yang pernah membintangi film adaptasi Miracle In Cell No.7"Kita mulai syuting besok, mohon doanya supaya dilancarkan proses syutingnya. Yang melatarbelakangi karena filmnya bagus, ceritanya bagus, sehingga kita mau meremake film ini. Alasan kenapa memakai pemain-pemain Miracle, karena chemistry mereka luar biasa," kata Frederica selaku Produser Falcon Pictures di Jakarta.Film Pee Mak sendiri berlatar waktu pertengahan abad ke-19 ketika seorang pria bernama Mak harus meninggalkan istrinya, Nak. Saat itu, Kota Siam tengah menghadapi konflik dan Mak harus ikut pergi berperang.Di medan perang, Mak berjuang bersama rekan-rekannya yaitu, Ter, Puak, Aey dan Shin. Di waktu yang bersamaan, Nak yang hamil besar harus melakukan persalinan sendiri di kediamannya di pedesaan.Kejadian tragis menimpa Nak saat sedang meminta pertolongan kepada tetangga sekitarnya. Tewasnya Nak dan bayinya menyebabkan rumor bahwa perempuan tersebut kini menjadi arwah yang gentayangan."Senang bisa menyutradarai film ini, karena Pee Mak filmnya lucu banget. Apalagi pas dikasih tahu susunan pemainnya. Selain itu, ditulisnya sama mas Alim Sudio yang menulis Miracle In Cell No 7," kata Herwin.Hal senada dirasakan Vino G Bastian dan Marsha Timothy yang kembali beradu akting. "Seru banget, di sini kami memperbaiki image dari film sebelumnya (Miracle In Cell No 7). Saya berperan sebagai Makmur yang bucin sama istrinya. Dan di sini saya mendapat kesempatan beradu akting dengan Marsha dengan scene yang cukup banyak," kata Vino.Kang Mak (from Pee Mak) direncanakan tayang di bioskop Indonesia pada tahun 2024. Para pemain pun tak sabar memulai proses syuting."Saya turut bermain di film ini sebagai dukun. Saya tertarik main di film ini karena filmnya bagus, dan pemain-pemainnya juga pemain top semua, jadi saya bisa ikutan pansos. Pokoknya, nonton film Kang Mak ini, karena akan ada komedi-komedi yang di luar nalar," kata Andre Taulany.