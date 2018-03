Film Petualangan Menangkap Petir Batal Rilis Akhir Pekan Ini

Bermain hujan sambil berlarian, bersama teman berbagi suka, Sahabat petir sekalian, ada kabar baru nih dari kita... . Sehubungan banyaknya komentar dari para sahabat petir yang berhalangan pada tanggal penayangan film Petualangan Menangkap Petir, maka kami memutuskan untuk mengundurkan jadwal tayang yang tadinya direncanakan pada tanggal 29 Maret 2018. . Dan karena ini adalah film kita bersama, maka kami menerima saran dari para sahabat petir untuk jadwal penayangan yang pas. Bantu kami yuk, dengan tulis usulan tanggal yang menurut kalian cocok untuk jadwal penayangan film kesayangan kita ini, langsung di kolom komentar yah. . Oh iya, kami punya "5 tiket grand premiere" buat para sahabat petir yang ikut berpartisipasi. Tunggu apa lagi, langsung tulis comment kalian dibawah ini ya… . . #petualanganmenangkappetir #nontonbarengkeluarga #momenkeluarga #persahabatan #berkaryasejakdini #filmanakindonesia

A post shared by Petualangan Menangkap Petir (@petualanganmenangkappetir) on Mar 27, 2018 at 3:35am PDT