Trailer dan Poster Film Ant-Man And The Wasp Dirilis

Belum lama film superhero Avengers: Infinity War dirilis, Marvel telah melepas cuplikan trailer perdana beserta poster film Ant-Man And The Wasp.Dalam trailer tersebut menampakkan tokoh baru yang menemani karakter Scott Lang, The Wasp dan Ghost.Pada poster yang dirilis, tampak beberapa aktor yang akan beradu peran dalam film superhero ini. Evangeline Lilly yang berperan sebagai The Wasp dalam waralaba, Paul Rudd sebagai Scott Lang alias tokoh utama Ant-Man, Michelle Pfeiffer sebagai Janet van Dyne, Hanna John-Kamen sebagai Ghost, Michael Douglas sebagai Hank Py, Laurence Fishburne sebagai Bill Foster, Michael Pena sebagai Luis, Bobby Canavale sebagai Paxton, serta Judy Greer sebagai Maggie.Ant-Man And The Wasp melanjutkan kisah tokoh superhero Ant-Man yang perdana dirilis pada 2015.Film Ant-Man And The Wasp dijadwalkan rilis pada 6 Juli mendatang.(ASA)