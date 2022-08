Manga One Punch Man Hiatus Sebulan, Ada Apa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sang mangaka dari manga One Punch Man mengumumkan akan hiatus selama satu bulan. Komik yang diciptakan oleh ONE dan Yusuke Murata baru saja mengakhiri Arc Garou yang digarap selama tujuh tahun.“Tim One Punch memutuskan untuk hiatus selama sebulan, sebelum kembali dengan Arc baru,” cuit mangaka Yusuke Murata di lama Twitter pribadinya.Yusuke Murata menambahkan, nantinya tim editorial akan mengumumkan tanggal penerbitan setelah diputuskan.VIZ Media merilis serial One Punch Man secara digital dalam antologi yang hadir di Shonen Jump. Sebelumnya, Yusuke Murata sempat memberikan sedikit bocoran kepada publik bakal mengumumkan ‘sesuatu hal yang besar’.“Kamu punya pengumuman besar untuk dibagikan kepada pembaca,” cuitnya.Dalam cuitan di media sosial pribadinya, Yusuke mengatakan bab baru One Punch Man terbaru akan ditunda sementara waktu bersamaan dengan rilisnya pengumuman besar tersebut.“Pembaca dan penggemar One Punch Man harus menunggu untuk melihat apa yang terjadi,” sambungnya lagi.Awalnya, pencipta ONE memulai serial komik ini diterbitkan melalui komik web pada 2009. Kemudian Yusuke Murata membantunya untuk menerbitkan melalui platform manga di Jepang sampai diadaptasi ke anime pada 2015.Seri manga ini menjadi viral pada Juni 2012 karena dibaca lebih dari 7,9 juta orang. One Punch Man juga sukses diadaptasi menjadi serial anime yang tayang di Jepang mulai Oktober sampai Desember 2015.Kabarnya, anime One Punch Man bakal memulai musim ketiga dan versi life-action juga segera digarap oleh Sony Pictures. Sutradara yang akan menggarap live-action dari One Punch Man dikabarkan adalah Justin Lin.Manga One Punch Man beberapa kali trending topic di lini masa Twitter Indonesia dan masuk terpopuler di Google Indonesia saat Arc Garou berlangsung..