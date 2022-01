Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang penghargaan Golden Globe Awards 2021 telah diadakan. Para pemenangnya pun telah diumumkan, termasuk untuk kategori film animasi. Tahun ini, Encanto terpilih sebagai Best Motion Picture Animated. Encanto berhasil mengungguli pesaingnya, yakni Flee, Luca, My Sunny Maad, dan Raya and the Last Dragon."Dominasi animasi! Selamat kepada @Encantomovie yang menerima #GoldenGlobe untuk Best Picture - Animated," cuit pihak penyelenggara Golden Globe Awards di Twitter.Golden Globe Awards tahun ini diadakan secara tertutup. Sehingga, pengumuman pemenang tersebut diumumkan melalui media sosial dan website resmi Golden Globes Award.Encanto sendiri merupakan film aminasi garapan sutradara Byron Howard dan Jared Bush Walt yang diproduksi Disney Animation Studios. Tayangan berlatar Kolombia ini dapat ditonton anak-anak, dan menyenangkan ditonton bersama keluarga.Film animasi tersebut menceritakan tentang satu keluarga ajaib yang memiliki kemampuan unik. Keluarga itu dikenal sebagai The Madrigals. Isabela Madrigal (diperankan Diane Guerrero) dapat menumbuhkan tanaman. Kemudian Antonio Madrigal (diperankan Ravi-Cabot Conyers), mampu berkomunikasi dengan hewan.Ada juga Camilo Madrigal (diperankan Rhenzy Feliz), yang dapat berubah menjadi orang lain. Di sisi lain, ada satu anggota keluarga mereka yang berbeda, karena tidak memiliki kemampuan seperti yang lain, yakni Mirabel Madrigal (diperankan Stephanie Beatriz).Namun, ternyata Mirabel menjadi satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan keluarganya dari suatu peristiwa membahayakan. Dalam hal ini, The Madrigals terancam kehilangan kemampuan spesial itu.